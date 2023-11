L’aggiornamento Apple iOS 18 sarà il più ambizioso riguardante il sistema operativo degli smartphone più amati dell’intero globo: gli iPhone. Questo porterà agli utenti delle feature nuove ed importanti. Quello che si conosce al momento proviene dai rumor e dalle notizie condivise dai leaker del settore sul web.

Una delle prime informazioni spiega come il sistema avrà nuove funzionalità e un design rivoluzionario. La Apple ha bloccato i lavori su iOS 18 per un’intera settimana all’inizio del mese. L’obiettivo era quello di focalizzarsi sull’eventuale presenza di bug all’interno del sistema causati dall’implementazione delle funzioni.

Intelligenza artificiale e standard europei per il sistema Apple

Gurman, giornalista per una rivista che si occupa di notizie riguardanti il settore tecnologico, anche dichiarato che il sistema operativo Apple si baserà soprattutto sull’intelligenza artificiale. Questa verrà infatti aggiunta a tutte le app iOS. Per i messaggi, ad esempio, grazie all’IA le frasi verranno completate autonomamente, mentre su Numbers, Kenyote o Pages consentirà di scrivere interi testi, costruire grafici accurati ed infine realizzare delle presentazioni. Tale tecnologia avanzata dovrebbe fare il suo ingresso anche all’interno di XCode e nell’applicazione Apple Music. Altra cosa interessante potrebbe essere l’intelligenza artificiale nelle foto che permetterà di editare magicamente le immagini e i video, seguendo la linea già presentata su Google Pixel.

Sono diverse le notizie che hanno riportato come la Apple migliorerà Siri. Il linguaggio sarà più naturale e le informazioni dotate da ogni utente saranno elaborate con molta più facilità ed efficienza. L’assistente virtuale potrà anche tradurre direttamente le richieste e sarà finalmente in grado di automatizzare compiti più difficili. Al momento, infatti, Siri non è eguagliabile alle applicazioni di comandi rapidi esistenti. Restano dubbi sul sideloading e sullo standard RCS.

Per il sideloading, cioè la possibilità di scaricare app installarle direttamente da Internet, c’è ancora una certa titubanza da parte della società. La richiesta di approvazione di questo aspetto proviene dall’Unione Europea per frenare i monopoli. Questo significa che l’azienda dovrà per forza di cose adeguarsi. Con l’introduzione di tale funzione si potrebbe assistere ad una crescita dei marketplace alternativi che renderanno più interessante lo sviluppo dei software per gli smartphone di casa.

La Apple pochi giorni fa ha confermato che sarà in grado di supportare lo standard RCS in Europa, coprendo finalmente le richieste all’interno del Paese. Questo significa che, anche se due utenti avranno dispositivi differenti, iPhone o Android, riusciranno finalmente a condividere delle immagini tra loro in alta risoluzione attraverso la rete. Inoltre, questo standard darà l’occasione di creare chat di gruppo nell’app Messaggi.