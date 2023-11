Canone Rai e bollo auto sono le due tasse più odiate dal pubblico italiano, a partire proprio dal costo che va a pesare sulle tasche della comunità, ma anche proprio per la loro natura, che risulta essere generalmente superflua agli effetti finali in termini di servizi per il consumatore.

Il canone Rai viene definita tassa di possesso di un televisore, viene utilizzata per finanziare la TV pubblica per lo sviluppo di infrastrutture e del palinsesto Rai (anche radio), ha un costo che si aggira attorno ai 90 euro annui, il cui pagamento al 2023 viene suddiviso in rate fisse addebitate sulle bollette dell’energia elettrica. Gli unici che possono richiedere l’esenzione sono i non possessori di un televisore, oppure gli over 75 che hanno un reddito fisso annuo inferiore agli 8000 euro.

Canone Rai e Bollo auto, ecco chi non li paga

Il bollo auto, al contrario, è la tassa di possesso di un mezzo su strada, questi può essere un veicolo o un motoveicolo, basta che sia effettivamente targato. Il suo costo fisso varia in relazione alla potenza del mezzo, ed anche da regione in regione, ma è comunque da pagare una volta all’anno. L’unico modo per evitare il pagamento della tassa sarebbe quello di possedere un’auto elettrica, infatti è previsto un periodo di esenzione dal suo pagamento che oscilla tra un minimo di 3 anni fino ad un massimo di 5 anni, in media, oppure illimitato nelle regioni Piemonte e Lombardia.