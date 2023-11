Per ottenere un dispositivo dalle prestazioni migliori possono essere acquistate componenti esterne in grado di implementare l’efficienza. Se poi si sottopone il device a grandi sforzi, caricandolo di lavoro è importante che la CPU sia sempre funzionante. Uno dei metodi più efficaci è investire su un dissipatore di calore, per evitare malfunzionamenti e surriscaldamenti. Nel caso in cui non si fosse particolarmente pratici di tecnologia, si può chiedere aiuto ad un esperto, comperando il pezzo separatamente su Amazon.

Per risparmiare, infatti, si può cogliere l’occasione della presenza di offerte disponibili spesso su Amazon. Al momento una promo molto interessante è applicata sul DeepCool LS720 Raffreddatore per CPU, al costo pazzesco di 99,99 euro invece di 144,99 euro. Come non approfittare di un ribasso così grandioso?

Raffreddare la CPU per avere risultati ottimali

Il DeepCool LS720 per CPU non solo offre prestazioni di raffreddamento straordinarie, ma presenta anche caratteristiche innovative che lo distinguono dalla concorrenza. Il centro del LS720 è la sua pompa di quarta generazione, caratterizzata da un design a microcanali migliorato. L’installazione a ore 6 è fortemente consigliata per sfruttare al massimo il flusso di refrigerante, sostenuto da una piastra in rame puro unita alla pasta termica preapplicata per garantire un contatto ottimale con la CPU.

Con una capacità di dissipazione del calore fino a 300W TDP, progettato in modo tale da gestire carichi di lavoro intensi. Le ventole FC120 FDB del DeepCool presentano un’innovativa catena daisy-chain, semplificando i segnali RGB e PWM in un unico cavo. Queste garantiscono un flusso d’aria di 85,85 CFM e una pressione d’aria di 3,27 mmAq, mantenendo un livello di rumore minore a 32,9 dB(A) anche in caso di carico pieno. Il dispositivo è anche dotato della tecnologia DeepCool Anti-Leak, che prevengono le perdite comuni dei dissipatori AIO per CPU.

Una sezione di riduzione della pressione sulla parte superiore del radiatore si comprime in condizioni di temperature elevate, riducendo il rischio di danni alle componenti. Per gli appassionati di personalizzazione, il LS720 offre un tocco unico con una piastra di blocco girevole della pompa. Il logo DeepCool può essere facilmente regolato per adattarsi all’estetica del dispositivo principale, soddisfando qualsiasi verso.