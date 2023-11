Una vera e propria offerta da sogno è stata attivata direttamente su Amazon, coinvolge un tablet di casa Teclast, disponibile appunto ad un prezzo finale di soli 125 euro, e capace comunque di fornire tutto il necessario per raggiungere ottime prestazioni generali.

Il modello è il T40HD, gode di un ampio display 10.4 pollici, con risoluzione 2K (200 x 1200 pixel), ottima per fruire di una multimedialità superiore al normale, sebbene comunque si tratti di un classico IPS LCD. Il processore che muove i fili è un octa-core Unisoc A75, accoppiato con 16GB di RAM e 128GB di memoria interna, incrementabile tramite l’ausilio di una microSD fino ad un massimo di 2TB.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Tablet Android con un prezzo unico: costa solo 125 euro

Spendere poco sull’acquisto di un tablet con sistema operativo Android non è più utopia, infatti il modello indicato nell’articolo viene commercializzato per il Black Friday a soli 137,95 euro (quando il valore ultimo dell’offerta era di 189 euro, quindi con uno sconto del 27%), a cui però è possibile aggiungere uno sconto ulteriore di 12 euro, applicando il coupon presente in pagina, fino a spendere appunto soli 125 euro.

La connettività è garantita dalla presenza dello slot SIM, con la quale fruire quindi della connessione anche fuori casa, ma allo stesso tempo sarà possibile collegarsi al WiFi godendo del dual band a 5GHz, oltre che del jack da 3,5mm, del bluetooth 5.0 e del chip GPS integrato. La batteria è da 7200mAh, con una buona autonomia generale, mentre la fotocamera da 13 megapixel completa l’opera per godere di discreti scatti in ogni situazione.