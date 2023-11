I nostri smartphone sono divenuti custodi di informazioni, video e immagini preziosi. Al loro interno conserviamo tutto ciò che potrebbe servirci o che non vogliamo assolutamente perdere. La memoria dei dispositivi però non è infinita e, a meno che non si voglia spostare tutto costantemente sul cloud, va estesa. Alcuni cellulari, infatti, consentono di espandere lo spazio semplicemente inserendo una MicroSD. In questo modo si potrà continuare a scattare foto senza preoccupazioni e centinaia di selfie finché non si è soddisfatti del risultato.

Nel settore uno dei migliori brand è la SanDisk, specializzata nella produzione di questi minuscoli dispositivi.

Cosa rende la microSD SanDisk impeccabile

Negli ultimi anni, la tecnologia delle schede di memoria microSD ha fatto passi da gigante, offrendo soluzioni sempre più avanzate per chi cerca prestazioni elevate. In questo contesto, SanDisk Professional si distingue con la sua innovativa tecnologia QuickFlow, progettata per ottimizzare il processo di offload delle schede con una velocità sorprendente di fino a 190 MB/s. Per garantire il massimo delle prestazioni, SanDisk Professional consiglia anche di utilizzare le sue schede in combinazione con gli SD e microSD PRO-READER dedicati, venduti separatamente. Questi lettori sono progettati per sfruttare appieno le potenzialità delle schede, garantendo un’esperienza di lettura e scrittura senza problemi.

Grazie alla velocità di scrittura fino a 90 MB/s, le SanDisk Professional sono perfette per riprese ultrarapide in 4K UHD. Con la classe di velocità UHS 3 (U3) e la video 30 (V30), queste microSD consentono prestazioni di alto livello, ideali per videomaker e professionisti che cercano la massima qualità. La A2 permette il caricamento e l'esecuzione delle app in tempi molto rapidi. Avrai a disposizione un dispositivo affidabile e al contempo estremamente reattivo, sia che tu stia lavorando su un progetto multimediale che stia giocando intensamente.