Una delle migliori offerte Amazon va indubbiamente a coinvolgere le cuffie Sony, un prodotto che raccoglie il meglio di quanto l’azienda orientale è attualmente in grado di offrire, mettendo sul piatto una resa ottima ad una cifra quasi mai vista.

Si tratta ovviamente di un modello cablato, ovvero deve essere collegato fisicamente ad una porta jack da 3,5mm, per poter ricevere la musica o l’audio da trasmettere. Per questo motivo sono perfettamente compatibili con qualsiasi device in commercio, sia esso un tablet, notebook, smartphone o similari, indipendentemente dal sistema operativo vero e proprio.

Sony, le cuffie costano solamente 9,99 euro

E’ indubbio che uno dei punti di forza del prodotto in questione è il prezzo di vendita, poiché costano solamente 9,99 euro, contro un valore consigliato di 15 euro, il che porta ad una ulteriore riduzione del 33%, promettendo agli utenti finali prestazioni comunque più che abbordabili.

Al loro interno si trovano driver dinamici al neodimio a cupola da 30 millimetri, ottimi per garantire un audio bilanciato e con bassi abbastanza persistenti. I padiglioni auricolari sono imbottiti, per conferire una maggiore ergonomia in fase di utilizzo, mentre il design pieghevole favorisce il trasporto ed il posizionamento all’interno di determinate custodie e confezioni. La disponibilità è immediata su Amazon, con consegna in pochissimi giorni dal momento in cui verrà effettuato l’acquisto, così da essere sicuri di ricevere la merce quanto prima direttamente al proprio domicilio senza costi aggiuntivi di sorta.