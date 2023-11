Si è da poco concluso l’importante evento di offerte e sconti del Black Friday e gli utenti hanno potuto usufruire di offerte davvero convenienti. Tra le aziende che hanno proposto le proprie iniziative, c’è anche DAZN. Ora quest’ultima ha deciso di proporre un’altra interessante promozione per il suo piano in abbonamento a DAZN Standard in occasione del Cyber Monday. Vediamo qui di seguito i dettagli.

DAZN Standard, per il Cyber Monday una nuova promo con primi due mesi in sconto

Ora che è passato il Black Friday, il colosso DAZN sta proponendo una nuova promo con un notevole sconto per il piano DAZN Standard. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha già proposto questo piano in offerta per il Black Friday, ma ora ha deciso di scontarlo nuovamente per il Cyber Monday.

In particolare, l’azienda ha deciso di proporre nuovamente in sconto il piano in abbonamento a DAZN Standard. Anche in questo caso, gli utenti potranno attivarlo ad un prezzo scontato di 19,99 euro al mese, contro i soliti 40,99 euro al mese. Un’offerta davvero sensazionale. Rispetto alla promozione del Black Friday, però, gli utenti pagheranno questo importo scontato soltanto per i primi due mesi.

Anche questa promozione sarà disponibile all’attivazione direttamente sul sito ufficiale di DAZN per un periodo di tempo limitato. La nuova promo sarà infatti disponibile dal 27 novembre 2023 fino al prossimo 10 dicembre 2023. Non è da escludere, tuttavia, che l’azienda decida di prorogare questa promozione o di riproporla più in là, magari proprio durante il periodo natalizio. Vi terremo aggiornati.