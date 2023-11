In questi giorni la piattaforma Amazon sta proponendo ad un prezzo davvero conveniente Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular con cassa da 49 mm.

Si tratta di un prodotto davvero eccezionale sia dal punto di vista del design che dal punto di vista tecnico. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Apple Watch Ultra 2 ad un prezzo top su Amazon

Lo smartwatch è robusto e versatile, è progettato per chi pratica l’endurance, l’avventura outdoor e gli sport subacquei, e ha tre cinturini speciali, appositamente studiati per ognuna di queste attività. Il SiP S9 ti dà un display incredibilmente luminoso e un nuovo, magico modo di interagire facilmente con Apple Watch senza nemmeno toccarlo. E hai fino a 36 ore di autonomia, o fino a 72 ore in modalità Risparmio energetico.

Cassa da 49 mm in titanio a prova di corrosione. Grande Digital Crown e tasto Azione personalizzabile per avere subito sottomano diverse funzioni. Resistenza all’acqua fino a 100 metri. Il display Retina always-on più brillante che abbiamo mai creato si fa vedere bene anche in pieno sole. E hai più spazio per personalizzare il quadrante con tutte le informazioni che vuoi e vedere fino a sei righe di dati alla volta.

La connettività cellulare è di serie. Chiama e messaggia chi vuoi senza il tuo iPhone. Ascolta musica e podcast in streaming. Trova la strada con Mappe. Parametri evoluti nell’app Allenamento, come zone di frequenza cardiaca e workout su misura, e nuove viste per gli allenamenti in bici. Il GPS di precisione a doppia frequenza individua la posizione con estrema precisione per calcolare distanza, ritmo e percorso. Sottile, leggero e flessibile, il cinturino Trail Loop è progettato per allenamenti di ogni tipo. Seguendo questo link è possibile acquistarlo a 909 euro.