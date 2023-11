Siamo ormai giunti alla settimana dell’evento del Black Friday e gli utenti potranno usufruire di svariate promozioni molto interessanti. Il colosso dello streaming DAZN ha infatti deciso di stupire tutti con la sua nuova iniziativa. Sarà infatti possibile attivare il piano Standard di DAZN ad un prezzo super scontato di 19,90 euro al mese. Scopriamo qui di seguito i dettagli.

DAZN, con il Black Friday il piano standard è super scontato ad un ottimo prezzo

Per il Black Friday il colosso dello streaming DAZN ha deciso di proporre un’iniziativa davvero unica. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda sta proponendo l’attivazione del piano standard ad un ottimo prezzo. In particolare, tutti i nuovi clienti che attiveranno questo piano con pagamento mensile potranno averlo ad un prezzo scontato di 19,90 euro al mese per i primi tre mesi.

Si tratta in pratica di uno sconto del 50% rispetto al suo prezzo iniziale. Dopo i primi tre mesi, il prezzo tornerà a 40,90 euro al mese. Ricordiamo però che questa è una promozione limitata e che scadrà tra pochissimi giorni, ovvero il prossimo 26 novembre 2023. Tutti gli utenti interessati dovranno quindi affrettarsi per poter usufruire di questo super prezzo. Ecco la comunicazione ufficiale di DAZN.

“Per festeggiare con te altri 5 anni di grande calcio insieme abbiamo pensato a 5 settimane di offerte, da oggi fino a Natale. Ecco la prima: attiva il piano STANDARD con tutto lo sport di DAZN al prezzo speciale di 19,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 40,99 euro al mese. Senza vincoli. Questa offerta scade domenica 26”.