Amanti del caffè drizzate subito le orecchie, perché oggi potete acquistare la Moka Express ad uno dei prezzi più bassi che si siano mai raggiunti. Parliamo ovviamente dell’intramontabile prodotto di casa Bialetti, realtà principe e ambasciatore del caffè italiano nel mondo, sinonimo di qualità, acquistabile direttamente su Amazon.

La variante attualmente disponibile è quella a 3 tazze, con una capacità del serbatoio di circa 130 millilitri, adatta esclusivamente per il fornello a gas (non all’induzione), nel design più classico, in metallo nudo e crudo, con impugnatura in plastica anti-scottatura ed appiglio direttamente sul piccolo coperchio.

Bialetti, la Moka Express è disponibile a basso prezzo

Da sempre la moka express è il prodotto che deve essere utilizzato dagli appassionati per produrre un caffè di alta qualità, è chiaro che il suo prezzo risulta essere leggermente superiore al normale. Ad oggi infatti avrebbe un costo consigliato di 32,30 euro, che però viene ridotto dalle offerte Amazon, capaci di abbassarla fino a farla costare solamente 23,90 euro, con una valutazione che scende del 26%.

Le dimensioni sono relativamente contenute, se considerate che comunque raggiungono 17 x 10 x 16 centimetri; è quasi superfluo dire che si tratta di un prodotto perfettamente compatibile con qualsiasi variante del caffè macinato, a prescindere dalla marca di riferimento lo potrete utilizzare benissimo (quindi non solo caffè di Bialetti). Come tutte le altre moka con lo stesso materiale, può essere lavata a mano, ma non in lavastoviglie, in caso contrario diventerebbe irreparabilmente di colore nero, senza avere la possibilità di farla tornare al colore originario (anche se basta utilizzarla poco affinchè lo cambi).