L’ultimo giorno della lunghissima settimana di sconti di casa Amazon, vede lanciare nuove promozioni che cercano di convincere sempre più utenti all’acquisto, tra i dispositivi in offerta troviamo il TP-Link Archer MR550, un router 4G+, all’interno del quale quindi posizionare una SIM, e non da collegare fisicamente alla rete telefonica.

Il prodotto risulta essere compatibile con SIM microSIM (quindi non nanoSIM), presentando nella parte posteriore una buona dotazione di porte, infatti allo slot per l’inserimento della suddetta, troviamo ben 4 ethernet gigabit per il collegamento di dispositivi fisici. L’installazione è rapidissima, richiede solamente pochi minuti, e gli utenti potranno effettivamente iniziare a godere sin da subito delle sue ottime prestazioni.

Router 4G+ a basso prezzo in offerta oggi su Amazon

Accedere a tali funzionalità richiede un esborso complessivamente non troppo elevato, in confronto rispetto a quelle che potevano essere le aspettative, approfittando ovviamente della promozione del Black Friday lanciata solo oggi da Amazon. La riduzione corrisponde a circa il 17% in meno dell’ultima offerta, così da riuscire a spendere 99 euro, contro i 120 euro raggiunti in precedenza.

Essendo un prodotto TP-Link, questi risulta essere perfettamente compatibile con la tecnologia OneMesh, che va quindi a creare una rete WiFi mesh condivisa con gli altri device del brand, passando ovviamente per la tecnologia MU-MIMO, per una corretta gestione degli ingressi e dei dispositivi collegati. La banda massima che tale router riesce a generare è pari a 300Mbps, con naturalmente dual-band, ed essendo perfettamente compatibile con una qualsiasi SIM di un operatore telefonico tradizionale, indipendentemente che sia virtuale o classico.