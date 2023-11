Il tablet Teclast T40HD è la perfetta unione tra design, convenienza e alta tecnologia. Il dispositivo è sorprendente. Il colore unico, una sfumatura elegante di grigio metallico, si unisce ad uno stile impeccabile e lineare. Lo spessore è di pochi millimetri, i bordi sono arrotondati ed è incredibilmente leggero. Queste caratteristiche, insieme a quelle che di seguito spiegheremo, rendono questo tablet funzionale in ogni aspetto, dalla trasportabilità alle performance.

1. Design del Tablet

All’interno della confezione si trova ovviamente il corpo del dispositivo, poi sono posizionati il caricabatterie, il cavo, un perno per l’espulsione della SIM e della microSD, la scheda di garanzia e ovviamente il manuale d’istruzioni.

Il corpo di dispositivo è formato in metallo con un bordo studiato appositamente dagli sviluppatori per dare una sensazione di maneggevolezza eccelsa ed un profilo elegante. Il colore è una gradevole colorazione di grigio che sembra cambiare sotto la luce, mentre la texture al tatto risulta molto delicata. Il Teclast T40HD possiede un display grande 10,4 pollici ed è attorniato da una cornice larga 7,5 mm. Non vi è una porta 3.5mm per le cuffie.

Attraverso la tecnologia TDDI, e l’ottimizzazione T-Color 3.0, riesce ad offrire agli utenti un’esperienza visiva dai contenuti vividi e dai colori brillanti. Nella parte posteriore troviamo posizionate sulla destra in alto le due fotocamere e al loro centro la torcia. Di lato invece, ci sono i tasti per il volume e per l’accensione e dall’altro è posizionato lo slot per la SIM e la micro-SD.

Una delle particolarità di questo dispositivo è che gli altoparlanti sono disposti sia in alto che in basso, vicino all’entrata USB Type-C per il caricamento. Il peso leggero è di circa 460 grammi.

2. Hardware e Performance

Il processore grafico multi-core Mali-G57 si basa sull’architettura Bifrost e supporta ES3.2, Vulkan e altre API grafiche. Questo permette di rendere ancora più sorprendenti le immagini dei giochi mobili, grazie ad un maggior numero di effetti. Il T40HD è alimentato dall’Unisoc T606, ovvero una CPU a 8 core che consente prestazioni fino al 40% più veloci ed un’efficienza energetica fino al 10% superiore rispetto ai modelli che lo hanno preceduto

La RAM LPDDR4X è da 16 GB mentre lo spazio di archiviazione e da 128 GB ROM, ma può essere esteso attraverso l’utilizzo di una microSD fino ad arrivare ad 1 TB.

3. Funzionalità

A partire dalla luminosità, il tablet è stato ideato per garantire un’esperienza d’uso impeccabile a chi lo possiede. A fine di non stancare la vista, infatti, possono essere scelte diverse in modalità, tra il quale l’opzione per protezione degli occhi, quella scura o la funzione di lettura, ideale quando si leggono contenuti sull’app Kindle o libri in qualsiasi altro formato.

Le app di gaming comuni, come Candy Crush, Fruit Ninja One o anche giochi richiedenti una risoluzione più alta, vengono riprodotte egregiamente. Il dispositivo è equipaggiato con un processore grafico dalle performance impareggiabili Mali-G57, basato sull’architettura Valhall e capace di operare alla frequenza di 650MHz. Il Teclast T40HD riesce così a proporre una performance di gioco fluida e senza interruzioni, donando una visualizzazione immersiva. È capace anche di supportare applicazioni AR e VR.

La riproduzione di film e serie tv, provenienti dalle piattaforme streaming più conosciute (Prime Video, Netflix, Disney Plus, ecc) ha una definizione UHD e HD tramite il supporto Widevine 11. Il tablet non è quindi solo uno strumento molto utile nel lavoro quotidiano, ma anche un compagno di avventura nell’intrattenimento di ogni tipologia.

Il dispositivo, come vedremo nei dettagli sulla connettività, consente anche di effettuare chiamate, trasformandosi in uno smartphone dalle opzioni invidiabili.

3.1 Fotocamera

La fotocamera frontale del tablet è una 8 megapixel, grazie al quale si possono effettuare videochiamate ottenendo una definizione alta dell’immagine. Essa supporta anche la tipologia di sblocco tramite riconoscimento facciale, per consentire di utilizzare il tablet in maniera più semplice e comoda anche quando si è di fretta. Per quanto riguarda le fotocamere posteriori, queste sono entrambe da 13 megapixel AI. La tecnologia utilizzata riesce ad aumentare in maniera intelligente la messa a fuoco e ad ottimizzare in automatico gli effetti di ogni scatto.

Tramite la luce supplementare, che funge anche da torcia, ogni momento potrà essere catturato, anche durante le ore più buie o in caso di scarsa luminosità. Il risultato degli scatti è sorprendente, considerando anche la tipologia di dispositivo. Che sia da vicino o da lontano, la foto riprodotta dona un buon risultato.

3.2 Sistema audio e touchscreen tablet

Il sistema audio è un Teclast Suite 4, ideato per la riproduzione dei contenuti sonori in posizione orizzontale. Per amplificare il livello di qualità del suono è stato aggiunto anche un chip intelligente in grado di far riprodurre qualsiasi contenuto, quasi come se si assistesse agli eventi dal vivo.

Il tablet Teclast T40HD offre anche una frequenza da 120 Hz per il rilevamento tattile. In questo modo l’utente quando sfiora anche leggermente lo schermo riesce comunque ad avere un controllo facile ed una latenza ridotta.

4. Connettività Teclast

Rispetto a molti tablet del settore, il Teclast T40HD permette un livello di connettività molto più elevato. Il dispositivo è infatti dotato di un supporto per le modalità FDD e TDD. Ovunque si vada, in questo modo, si potrà accedere alla rete tramite diverse piattaforme e senza interruzioni. Inoltre, grazie alla tecnologia VoLTE è possibile effettuare chiamate anche mentre si sta navigando online. Non ci sarà bisogno di interrompere le proprie attività, ma, se si è esperti del multitasking, si potranno svolgere più attività in contemporanea.

Il Teclast supporta anche un Wi-Fi 8 dual-band con una frequenza di 5 GHz che va a garantire una velocità tale da raggiungere anche i 433 Mbps, offrendo all’utente un utilizzo del web più facile. Il Bluetooth 5.0 consente di collegare facilmente attraverso il sistema wireless diversi dispositivi. Il dispositivo può essere utilizzato anche nella propria auto grazie al sistema GPS che supporta anche le tecnologie Glonass, BDS, Galileo e a-GPS. In questo modo il posizionamento della propria vettura sarà individuato con estrema precisione.

5. Autonomia Tablet

La batteria incorporata ha una potenza da 7200 mAh. Il tablet Teclast T40HD può essere utilizzato per guardare i contenuti streaming o lavorare per ore. In base all’utilizzo cambieranno anche i tempi di autonomia, solitamente infatti se lo si utilizza per giocare dura all’incirca 6,5 ore, per navigare online 8,5 ore e per ascoltare la musica anche sette ore. La ricarica è anch’essa sorprendente e rapida grazie all’USB-PD da 18 volt.

6. Software

Le applicazioni e il lettore multimediale possono essere personalizzati secondo i propri gusti. Ogni cosa può ricevere il proprio tocco, dal tema ai colori, alle lingue. Il sistema operativo Android 13 permette una gestione della privacy completa. Sulle singole applicazioni possono essere attivate delle autorizzazioni, oltre che avere una protezione più efficiente in grado di preservare tutti i dati e i media salvati sul dispositivo.

Nel caso i più piccoli della famiglia dovessero usare il tablet, è possibile anche scegliere di attivare il controllo parentale. In questo modo non solo si bloccherà l’accesso a contenuti non adatti all’età, ma si limiterà anche il tempo di utilizzo.

7. Prezzo del Tablet Teclast

Sul sito ufficiale il Teclast T40HD è venduto ad un prezzo di 249$ a cui poi vanno aggiunte le spese di spedizione e probabilmente la dogana. Il tablet è però disponibile ad un prezzo scontato in occasione del Black Friday su Amazon a 137,95 €, con sconto del 27%. Cliccando poi il quadratino in basso riportante il coupon si può ottenere un ribasso ulteriore di 12€. Un vero affare considerando che il prezzo consigliato sullo store è di 187€ circa.

8. Pro e Contro

Il Tablet teclast si presenta sin da subito come un dispositivo dal design elegante e moderno. Lo spessore, le cornici, la texture al tatto in mostrano un’attenzione ad ogni singolo particolare. Il dispositivo è stato costruito per essere partico e maneggevole, come abbiamo potuto vedere dal peso così esiguo. Lo schermo offre una risoluzione invidiabile, considerando anche quanto poco esso costi all’interno del mercato. Inoltre, il sistema operativo Android funziona da garanzia di efficienza per qualsiasi utilizzo se ne faccia. Quest’ultimo permette anche di possedere un tablet che sia sempre aggiornato attraverso le integrazioni delle nuove tecnologie per offrirci una sicurezza totale e tranquillità per il salvataggio e la diffusione delle nostre informazioni importanti.

La luminosità personalizzabile è molto apprezzata, considerando anche quante ore generalmente si passano guardando gli schermi dei dispositivi. In questo modo i nostri occhi non saranno mai stanchi e potremmo continuare a lavorare, o ad effettuare delle maratone esagerate di serie tv, senza che la nostra vista risenta delle conseguenze. La possibilità di utilizzare il dispositivo non solo come tablet, ma anche come cellulare è particolarmente utile nel caso si possegga una doppia SIM, in modo da poter separare vita lavorativa dallo svago.

Le componenti interne garantiscono all’utente un’efficienza ottimale delle performance del dispositivo, a partire dalla RAM e dalla possibilità di estendere la memoria inserendo nello slot posizionato di lato una micro-SD. Infine, la batteria è un altro punto a favore che potrebbe spingere gli utenti ad approfittare di questo momento gli sconti del Black Friday. L’autonomia, infatti, consente un utilizzo vario anche mentre si è fuori casa. Unica pecca è l’assenza del jack delle cuffie, anche se possono essere benissimo collegati degli auricolari Bluetooth che vadano a sopperire questa problematica.

Conclusioni: un tablet da portare sempre con sé

Possedere un dispositivo attraverso il quale ci si può connettere ed avere una visualizzazione dei contenuti molto più pratica e semplice è utile in diverse occasioni. Voi chiunque acquisti il Teclast T40HD non ne resterà assolutamente deluso e potrà trasportarlo ovunque inserendolo semplicemente in uno zaino o in una borsa più capiente. Non ci sarà quindi più la necessità di portare con sé un computer che potrebbe essere più ingombrante e pesante. Non dimentichiamo la presenza delle diverse fotocamere che vanno ad implementare l’uso del dispositivo. Le call di lavoro o con la famiglia potranno essere effettuate in qualsiasi luogo in perfetta comodità.

Il rapporto qualità-prezzo è sicuramente una delle cose migliori da considerare. Investire nell’acquisto di questo tablet è una scelta intelligente, soprattutto se si approfitta degli sconti attuali. Ricordiamo dunque che il dispositivo può essere acquistato sul sito ufficiale, oppure si può scegliere di affidarsi ad Amazon per riceverlo ancor prima a casa propria e pagando ancor di meno.