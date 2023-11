Le password al giorno d’oggi sono lo strumento di sicurezza più importante per proteggere i nostri account personali dagli attacchi da parte di malintenzionati informatici che puntano ovviamente a intrufolarsi all’interno delle nostre piattaforme per poter compiere una miriade di reati dal furto d’identità al furto in banca.

Scegliere una password efficace e complessa è dunque essenziale per rendere la vita difficile a coloro che cercano di intrufolarsi all’interno dei nostri account per poterne sfruttare il contenuto a proprio vantaggio.

Se dunque avete l’abitudine di scegliere password facili da indovinare o molto diffuse in generale nella community dovete prestare molta attenzione e correggere questo difetto dal momento che vi espone ad attacchi informatici anche molto pericolosi.

Scegliere la password giusta

Scegliere una password efficace e sicura non è troppo difficile basterà infatti optare per delle parole chiavi che solo voi potete comprendere o ricordare e fregiarle di caratteri speciali come punti esclamativi o punti di domanda in zone strategiche della parola che solo voi potete cogliere.

Come se non bastasse vi suggeriamo anche di correggere tutti gli atteggiamenti pericolosi che possono mettere a rischio la privacy del vostro PC, scegliere infatti una password molto complessa diventerebbe vano se poi consentite a qualche hacker di intrufolarsi all’interno del vostro computer e di iniziare a spiare tutto quello che digitate dal momento che seppur complessa in tal caso la vostra password verrebbe direttamente letta da colui che vuole penetrare nei vostri account rendendogli così la vita molto più semplice.

In definitiva una volta scelta una password efficace dovete anche prestare attenzione a non cadere nelle truffe online che portano proprio a consegnare con le nostre stesse mani quelle stesse password che avete scelto con tanta attenzione.