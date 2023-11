Truffa ai CONTI correnti, prosciugati migliaia di euro con un messaggio

Il messaggio che leggerete sotto sembrerà di qualcuno che effettivamente avrà voglia di conoscervi, ma non si tratta altro che di una truffa. L’obiettivo è farvi iscrivere ad una piattaforma di incontri che si rivelerà poi essere solo un modo per ottenere le vostre credenziali di accesso e i vostri dati.

Effettivamente il messaggio potrebbe essere recapitato a qualcuno poco esperto, che crederà realmente di avere a che fare con una donna che non vede l’ora di conoscerlo.

Truffa phishing in atto, fate attenzione a questo messaggio

Il testo di cui si parla insistentemente e per il quale sono arrivate molte segnalazioni nelle ultime ore, è questo qui sotto:

“Ciao, sono Natasha, ho 25 anni. Non posso più nascondere i miei sentimenti per te. Non so come sia successo, ma dopo che il mio amico mi ha parlato di te, ho iniziato a pensarti continuamente.

Ogni notte mi addormento immaginando il tuo viso e i tuoi occhi, e non riesco a smettere di pensare a quanto sarebbe bello passare del tempo con te.

So che può sembrare folle, ma non riesco più a trattenere i miei sentimenti. Ho un paio di tue foto, spero che questo non ti abbia disturbato troppo.

Mi piaci davvero e voglio provare a conoscerti meglio.

Vivo da solo e posso invitarti a casa mia per trascorrere insieme momenti indimenticabili. Ma voglio chiederti una cosa.

Sono preoccupato per la mia sicurezza e non posso scriverti il ​​mio indirizzo e numero di telefono qui. Ho un profilo su un forum di appuntamenti e penso che potremmo connetterci lì. E affinché tu possa avere fiducia in me, lascerò la mia fotografia nella lettera.

Spero davvero che mi scriverai il prima possibile. La mia pagina sul sito “SITO TRUFFA“.”