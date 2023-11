TIM sembra proprio aver voluto lanciare il guanto di sfida agli altri operatori, nel farlo sta sfruttando l’ultimo periodo finestra disponibile dal momento che il divieto alle offerte operator attack proposto dall’Antitrust e approvato poi dal Senato, potrebbe presto concretizzarsi e di fatto vietare di proporre offerte in grado, seppur in modo indiretto, di danneggiare gli altri operatori concorrenti portando via clienti.

Di conseguenza ha deciso di ingolosire i clienti di: Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb lanciando la sua TIM Iron Power, il cui nome dice letteralmente tutto, vuole fare la voce grossa e far vedere chi comanda.

TIM Iron Power

Nel dettaglio vediamo cosa offre questa nuova offerta:

Traffico dati internet : 100 GB in 4G+: 150 Mbps in download e 130 Mbps in upload

: 100 GB in 4G+: 150 Mbps in download e 130 Mbps in upload Minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali ed anche in Roaming .

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali ed anche in . 7Gb di traffico internet spendibili in tutta l’Unione Europea.

di traffico internet spendibili in tutta l’Unione Europea. Inclusi i servizi LoSai e ChiamaOra di TIM

e di TIM Per le attivazioni online il costo della SIM sarà di 25 euro ma includerà 20 euro spendibili per i rinnovi delle offerte

per i rinnovi delle offerte L’offerta sarà soggetta all’adeguamento dei prezzi secondo l ‘indice di inflazione (IPCA) rilevato dall’ISTAT .

. Costo mensile di 6,99 euro.

Gli attuali clienti di Iliad, Poste Mobile, CoopVoce per aderire all’offerta dovranno accedere al seguente link per effettuare la portabilità del loro numero di telefono.

TIM non ha voluto specificare per quanto sarà valida l’offerta o una data di scadenza, dunque potrebbe essere eliminata in qualsiasi momento, attualmente è ancora attiva ma non ci è dato sapere se lo sarà ancora a lungo se siete interessati non esitate.