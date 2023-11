Le truffe online sono in pericolo all’ordine del giorno che cerca di colpire il maggior numero di utenti possibile nel tentativo di sottrarre loro dati da poter sfruttare in tantissimi tipologie di reati tra cui il furto di identità e il furto in banca.

Ovviamente come intuibile le truffe non vanno mai in vacanza ed anzi sfruttano proprio il periodo per cercare di colpire tutti gli utenti e sottrarre loro i risparmi contenuti nei conti correnti, si tratta infatti di tentativi subdoli di portare la vittima a consegnare i propri dati con le sue stesse mani portando a un danno per la privacy ma anche per il portafogli non indifferente.

La truffa di cui vi parleremo oggi sfrutta l’arrivo imminente delle tredicesime per poter massimizzare i profitti illeciti generati appunto da questo tentativo di attacco informatico verso la community.

Truffa svuota conto BancoPosta

La truffa in questione prende in prestito il nome di Poste Italiane con l’obiettivo di penetrare nei conti BancoPosta che il primo di dicembre verranno farciti dall’arrivo appunto delle pensioni in tutta Italia, nel dettaglio quest’ultima avvisa la vittima di un accesso anomalo effettuato presso Tirana in Albania invitandola a risolvere il problema tramite un link apposito sottolineato in basso.

Quel collegamento rimanda però ad una pagina all’interno della quale vi verranno chiesti tutti i dettagli del vostro conto per permettere dunque al truffatore di leggerli e utilizzarli per derubarvi, per evitare di cadere nel tranello cestinate l’sms immediatamente e soprattutto non cliccate sul link presente alla fine del corpo testo.