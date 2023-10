Uno sconto molto interessante attende la macchina caffè Bialetti Gioia, un modello sempre più richiesto e desiderato dal pubblico, oggi acquistabile ad un prezzo veramente unico su Amazon, grazie proprio alla possibilità di godere di una riduzione del 22% sul valore originario di listino.

Disponibile in colorazione nera, con una realizzazione prevalentemente in plastica, la Bialetti Gioia viene commercializzata con incluse 32 capsule, precisamente parliamo della variante Roma e Napoli, del valore di listino di 12 euro circa. La macchina da caffè è compatibile solo con le capsule Bialetti in alluminio, vendute presso i principali supermercati d’Italia (ed anche online sul sito), al prezzo di 5,99 euro a confezione.

Macchina caffè Bialetti, il nuovo prezzo disponibile su Amazon

Amate il caffè Bialetti? allora dovete approfittare subito della promozione più pazza del momento, che prevede una forte riduzione del prezzo di listino di 72,99 euro, per raggiungere la spesa finale di 56,99 euro (-22%, link inserito qui sotto). Il tutto, come anticipato, con incluse in confezione sia la macchina da caffè, che un paio di confezioni di capsule.

Il serbatoio di 500ml permetterà di fare molti caffè prima di dover effettivamente ricorrere alla ricarica, è una macchina classica a cialde, che sarà in grado di produrre quotidianamente un ottimo caffè espresso. Le dimensioni, se interessati, sono relativamente compatte, poiché può raggiungere 34 x 9,3 x 22,1 centimetri, mancano al contrario funzioni di programmazioni o quant’altro, non potrà difatti essere controllata da remoto o similari.