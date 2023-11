Se parlaste di robot aspirapolvere ad un utente qualsiasi, quindi non particolarmente esperto del settore, di sicuro vi parlerà di iRobot, azienda leader nella produzione di dispositivi di questo tipo, che oggi propone su Amazon uno sconto interessante sull’acquisto del modello iRobot Roomba 692, appartenente alla fascia medio-bassa.

Il prodotto è il classico robot aspirapolvere con possibilità di controllo da remoto, tramite l’applicazione mobile dedicata, con sistema di pulizia ad alte prestazioni, che integra anche la tecnologia Dirt Detect, adatto sia per pavimenti che per tappeti. Il modello in questione si collega direttamente al WiFi di casa, e presenta dimensioni allineate con le aspettative per un dispositivo di questo tipo.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

iRobot Roomba 692, il prezzo su Amazon è ottimo

Fino a qualche anno fa difficilmente avremmo potuto immaginare che sarebbero bastati 179,90 euro per l’acquisto di un robot aspirapolvere di iRobot, il marchio più famoso del settore, che potremmo quasi definire la Apple della pulizia robot. Tutto questo è possibile con la promozione Black Friday lanciata da Amazon, che prevede comunque una riduzione del 31% sull’ultima offerta disponibile, che aveva raggiunto la cifra di 260,43 euro.

Il diametro del prodotto è di 50 centimetri, con un peso che comunque si aggira attorno a 3,54kg, non essendo troppo alto si può insinuare sotto i mobili o i divani, senza particolare difficoltà. L’elevato standard di pulizia viene oltretutto garantito dalla presenza di una comoda, e larga, spazzola centrale, aiutata dalla presenza di due piccole spazzole laterali che facilitano la pulizia dei bordi (con un sistema a tre fasi di buonissima qualità generale).