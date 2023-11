Quando si tratta di archiviazione dati, la scelta di un SSD rappresenta la soluzione ideale per garantire velocità, sicurezza e affidabilità. Amazon ha compreso questa esigenza e ha deciso di offrire uno sconto speciale sul Crucial T700, attualmente considerato l’hard disk esterno più veloce sul mercato.

Acquistare su Amazon un SSD come il Crucial T700 è una decisione sagace per chi desidera tenere al sicuro i propri dati e accedervi con velocità sorprendenti. Il dispositivo garantisce letture ed anche scritture sequenziali fino a 11.700/9.500MB/s. Per le casuali la velocità raggiunge i 1500K IOPS, donando prestazioni eccezionali in ogni situazione.

Perché correre su Amazon e acquistarla

La promozione Amazon rende questa opzione ancora più allettante per chi è alla ricerca di un potente dispositivo di archiviazione. Non solo avrai accesso a uno degli SSD più performanti, ma potrai anche beneficiare di uno sconto che rende l’affare ancora più conveniente. Il prezzo è di 191,99€ invece del costo standard di 217,99€.

Il Crucial T700 1TB Gen5 NVMe M.2 SSD con dissipatore è il partner ideale per gli appassionati di gaming e creatori di contenuti che cercano prestazioni eccezionali. Questa unità offre velocità impressionanti, come anticipato nel primo paragrafo. La massima potenza è resa possibile da Microsoft DirectStorage, che migliora l’esperienza di gioco con rendering delle texture fino al 60% più veloci, tempi di caricamento ridotti e la capacità di gestire carichi di lavoro intensivi con l’utilizzo della CPU ridotto fino al 99%. Il dissipatore termico in alluminio e rame ottimizza al massimo la dispersione del calore senza l’aggiunta di ventole fastidiose o del raffreddamento a liquido. Questo assicura che il tuo SSD mantenga le sue performance anche durante sessioni di gioco o lavorative prolungate.

Al suo interno, il Crucial T700 è equipaggiato con la NAND Micron TLC a 232 strati, progettata per soddisfare le esigenze delle AMD Ryzen 7000 e CPU Intel di 13a generazione. Ciò garantisce una risposta pronta e veloce alle tue richieste, sia che tu stia giocando, dando sfogo alla tua vena creativa o elaborando video in UHD/8K+. La capacità di archiviazione è invece di 1TB (estensibile fino a 4TB) ed offre uno spazio generoso per conservare al meglio giochi, documenti, file multimediali, applicazioni tanto altro ancora. Sfrutta questa opportunità proposta da Amazon!