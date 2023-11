Tutti in casa hanno almeno un trapano, un accessorio a dir poco fondamentale che deve essere assolutamente presente nel setup dei vari utenti. Tra le aziende che offrono utensili di alto livello, troviamo sicuramente Bosch, capace di mettere a disposizione dei consumatori, direttamente su Amazon, un set composto da ben 103 pezzi differenti, comprensivo di punte da trapano e bit di avvitamento.

Il prodotto viene commercializzato con una comoda valigetta che favorisce indubbiamente il trasporto, realizzata in plastica rigida molto resistente. Al suo interno, come anticipato, si trovano 103 elementi suddivisi in una infinità di punte da trapano, sapientemente divise tra punte da legno, acciaio o muratura, passando poi per i bit di avvitmento più facili da utilizzare ed utilissimi in molte occasioni.

Bosch, questo set di punte è davvero unico

Ciò che contraddistingue il prodotto da tutti gli altri presenti sul mercato, è chiaramente il prezzo finale di vendita, se pensate infatti che il più basso raggiunto recentemente era stato di 29,90 euro, Amazon ha deciso di ridurlo per la settimana del Black Friday, sino a raggiungere oggi 22,99 euro, con uno sconto del 23%.

Le dimensioni della valigetta sono di tutto rispetto, infatti raggiungono 30 x 21 x 6 centimetri, con una chiusura a scatto che facilita indubbiamente l’apertura e la chiusura stessa, rendendola molto più sicura e resistente. Gli utenti possono acquistare il set direttamente su Amazon, con consegna molto rapida data la disponibilità delle scorte; la promozione, come tutte quelle raccolte nei nostri articoli, è valida solo ed esclusivamente per la settimana del Black Friday, con scadenza alle 23:59 del 27 novembre.