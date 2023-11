Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero Pro

Se state cercando un ottimo router Wi-Fi mesh da collegare al vostro modem per espandere la rete all’interno della vostra casa o del vostro ufficio, Amazon ha la soluzione per voi.

La piattaforma sta infatti proponendo eero Pro router/extender ad un prezzo molto vantaggioso. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Router/extender eero Pro su Amazon

Il router Wi-Fi mesh eero Pro si collega al tuo modem per offrirti una connessione Wi-Fi veloce e stabile in casa su una superficie fino a 160 m². eero Pro si connette al tuo modem per portare la tua attuale connessione a Internet in qualsiasi punto della tua casa.

L’app eero ti guida nella configurazione e ti consente di gestire e controllare la tua rete ovunque tu sia. Sfrutta al massimo la tua connessione Wi-Fi per riprodurre contenuti in streaming, giocare e lavorare da qualsiasi punto della casa.

Gli aggiornamenti automatici mantengono la tua rete sicura e protetta. La tecnologia TrueMesh di eero Pro indirizza il traffico in modo intelligente per evitare congestioni, buffering e interruzioni. Seguendo questo link lo potete acquistare al prezzo di 139.99 euro.