Hai per caso un iPhone? Ti è mai capitato che si scaricasse proprio nel momento sbagliato? Evita che ricapiti acquistando una powerbank. E se potessi ricaricarlo solo poggiandolo sul dispositivo? In realtà è possibile scegliendo la Baseus Magsafe magnetico da 6000mAh.

Per effettuare questo acquisto intelligente puoi avvalerti dello sconto presente sulla powerbank su Amazon. Qual è il prezzo? In occasione del Black Friday il costo è di 32,04 euro che continua sullo store. In questi giorni sono stati tantissimi i prodotti in promozione e anche se l’evento era fissato solo per venerdì, Amazon ha regalato promozioni per un periodo lunghissimo che continua ancora oggi! Non perdere questo affare, procedi prima che scada.

La powerbank dalla ricarica velocissima per il tuo iPhone

La powerbank MagSafe è la soluzione perfetta per coloro che cercano un modo compatto e conveniente per mantenere il proprio iPhone sempre carico, senza dover rinunciare alla praticità e al design. Le dimensioni quasi identiche a una carta di credito (9,74 x 6,38 x 1,47 cm) permettono a questo dispositivo di adattarsi senza sforzo alla tasca della giacca, permettendovi di ricaricare il vostro smartphone anche in movimento.

La superficie in morbido silicone dona una piacevole sensazione al tatto e protegge al contempo il vostro telefono da eventuali graffi. La powerbank è progettata per caricare differenti modelli generazionali di iPhone, garantendo una ricarica wireless rapida da 7,5W. Potrete dire addio ai problemi di allineamento, i magneti integrati mantengono infatti il dispositivo sempre nella giusta posizione, garantendo così una connessione sicura e una ricarica senza intoppi.

Il cellulare, grazie al connettore USB-C da 20W permette di donare più del 50% di autonomia in soli 30 minuti. La versatilità è un altro aspetto molto apprezzabile. La powerbank supporta la ricarica pass-through, permettendovi di caricare il vostro iPhone mentre il dispositivo stesso è in corrente. Inoltre, il design è molto comodo e funzionale grazie all’assenza di sporgenze e alla mancanza di interferenze con la fotocamera. Ricaricate il vostro iPhone ovunque vi porti la giornata, senza compromettere lo stile o la praticità. La MagSafe riesce a dare carica anche ad altri dispositivi dotati di supporto per la ricarica wireless, anche se privi dell’opzione magnetica. Siate sempre connessi con il mondo!