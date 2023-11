Le grandi offerte messe in campo da TIM proseguono anche nei giorni successivi al Black Friday. Per chiudere al meglio il mese di novembre, il provider italiano ha deciso di rilanciare due promozioni molto vantaggiose per la telefonia mobile, con costi da ribasso e soglie di consumo quasi no limits.

TIM, le grandi tariffe per il mese di novembre La prima iniziativa di fine mese in casa TIM è la Gold Pro. I clienti che attiveranno questa proposta pagheranno una quota mensile di 7,99 euro e riceveranno chiamate no limits verso tutti, SMS infiniti e ben 70 Giga per la connessione di rete anche con la tecnologia del 5G. Al posto della Gold Pro poi gli utenti che attivano una SIM con il gestore italiano possono optare per una seconda ricaricabile, sempre vantaggiosa: la Steel Pro. Questa promozione prevede un costo di rinnovo mensile pari a 6,99 euro e garantisce a tutti i clienti chiamate no limits verso tutti, SMS infiniti da inviare a chiunque e 60 Giga per la connessione di rete con la garanzia del 5G incluso.