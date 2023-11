Euronics è indubbiamente una delle migliori realtà del territorio, per la sua grandissima capacità di scontare i prodotti più interessanti del momento, sino a raggiungere un livello di risparmio inedito ed esclusivo. Con gli sconti attuali, infatti, gli utenti riescono a spaziare attraverso le più quotate categorie merceologiche, quasi senza sforzo alcuno.

L’occasione per spendere poco è davvero ghiottissima, oggi la campagna promozionale riserva piacevolissime sorprese a tutti coloro che decideranno di recarsi personalmente in uno dei tanti punti vendita dell’azienda sul territorio, oppure, in una delle rarissime volte degli ultimi anni, anche collegarsi al sito ufficiale, dove trovare disponibili esattamente gli stessi identici sconti.

Euronics, oggi le offerte sono letteralmente da pazzi

Euronics svolta completamente con il volantino che promette un gran finale per tutti gli utenti che vogliono risparmiare in occasione del Black Friday. La campagna promozionale prevede infatti tantissimi smartphone in promozione, con oltre 53 pagine di sconti veramente speciali da cogliere subito al volo, e validi solo fino al 27 novembre.

La fascia media degli smartphone è la maggiormente coinvolta nel volantino, infatti sono i prodotti con una spesa inferiore ai 400 euro a farla letteralmente da padroni. Tra i dispositivi che nessuno dovrebbe perdere di vista troviamo Realme 11 Pro+ 5G, che risulta essere acquistabile dal pubblico a 399 euro, oppure anche Realme 11 5G, disponibile a 299 euro, per finire con Realme C53 a 139 euro, oppure il bellissimo Motorola Edge 40, disponibile a 299 euro. Se volete approfondire il volantino, vi potete collegare qui.