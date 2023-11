Il Gran Premio di Las Vegas è stato uno spettacolo da non perdere assolutamente se si è degli appassionati di questo sport.

Si tratta di una gara automobilistica di Formula 1 che rientra nel Campionato mondiale che dura da marzo a novembre.

Quest’anno una delle recenti tappe, svolta il 19 novembre, ha avuto come location la strabiliante e sbrilluccicante Las Vegas.

La gara, tenuta in notturna, ha visto i piloti più forti del mondo gareggiare in uno scenario davvero da mozzare il fiato, tra casinò e hotel di lusso accanto a una super scintillante The Sphere, la nuova mega arena della città dei lustrini.

Gran Premio di Las Vegas, Samung illumina la gara

A scintillare non c’era solo The Sphere però ma anche un enorme display realizzato da Samsung.

Il display, commissionato per Liberty Media e Las Vegas Grand Prix Inc, ha la forma del famoso logo della Formula 1, una scritta stilizzata composta dalla lettera F e dal numero 1.

Su questo incredibile schermo, lungo oltre 146 metri con 22 milioni di pixel, passavano diverse immagini durante la gara tra cui fotogrammi e video suggestivi della città di Las Vegas e soprattutto video dei momenti più salienti e importanti della corsa e dei piloti.

Questo non è stato l’unico schermo installato da Samung durante l’evento: c’erano tre display nelle tribune per permettere agli spettatori di vedere la corsa e uno sulle scale mobili.

La tappa di Las Vegas è stata vinta dalla Red Bull di Max Verstappen con la Ferrari di Charles Leclerc classificato secondo con una gara straordinaria.