Da sempre Las Vegas è conosciuta in tutto il mondo per le sue attrazioni che sanno essere spettacolari ed innovative insieme. L’ultima aggiunta alla “collezione” non fa eccezione. Stiamo parlando di The Sphere, inaugurato nel 2023. La MSG Sphere, è un’enorme sfera ricoperta da più di 1 milione di schermi. Al suo interno c’è un auditorium dotato dello schermo LED più grande del mondo. Alla base di questo edificio c’è una tecnologia all’avanguardia in grado di fornire a tutti una vera e propria esperienza sensoriale immersiva.

Qual è la struttura di The Sphere?

The Sphere è una struttura sferica che è stata tagliata alla base. L’edificio è alto 110 metri e nel suo punto più largo misura 157 metri. La sfera, come detto, è ricoperta da 1,2 milioni di pannelli LED e la sua superficie copre 54.000 m2. Sono questi dati ad averla consacrata come struttura sferica più grande al mondo.

I pannelli esterni hanno una misura di 2,5 metri per 1,2 e vengono sostenuti da una struttura portante in acciaio dal peso di 3000 tonnellate. Gli schermi LED sono dotati di una risoluzione senza pari: 14.000 x 9.000 pixel. Inoltre, i pannelli sono stati disposti in modo da ricreare un’immagine uniforme e senza fastidiose giunture visibili. Dunque, l’impressione è proprio quella di guardare un unico enorme schermo.

All’interno della sfera è possibile accedere all’atrio e poi alle gradinate che occupano la maggior parte dell’altezza dell’edificio. Gli spettatori, una volta al suo interno, hanno una visione libera sulla semisfera davanti a loro e fino alle loro spalle. Questa semisfera si “trasforma” in uno schermo LED avvolgente dato che la sua estensione è di 15.000 m2 ed ha una risoluzione di 16K.

Ulteriori informazioni riguardo la sfera

Proprio in relazione a tale risoluzione, in contemporanea alla progettazione dell’edificio sono stati sviluppati anche altri progetti per permettere la creazione di immagini video che fossero dello stesso formato. A tal proposito è nata BigSky, ovvero una videocamera creata appositamente per essere usata per The Sphere. Inoltre, il sistema audio è dotato di 164.000 altoparlanti amplificati individualmente e celati dietro lo schermo. Questo sistema audio è in grado di riprodurre suoni a 360 gradi quindi gli spettatori percepiscono la fonte del suono in qualsiasi punto essi si trovino.

L’auditorium di The Sphere è dotato di 18.600 posti a sedere di cui 10.000 sono dotati di tecnologia tattile. Questo vuol dire che vengono applicate forze, movimenti e vibrazioni al sedile sulla base dei contenuti video che si stanno guardano.