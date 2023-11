Le armi laser, inserite nella categoria delle “armi a energia diretta”, rappresentano una forma di tecnologia militare ad altissima precisione. Questa categoria include armi acustiche ed elettromagnetiche, ma la nostra concentrazione si baserà principalmente sulle armi laser, caratterizzate da fasci estremamente veloci e capaci di colpire bersagli con precisione millimetrica.

Queste armi, sfruttando fasci laser, sono impiegate per diversi scopi in ambito militare. La loro rapidità nel colpire riduce al minimo le possibilità di evitare l’attacco, rendendole particolarmente efficaci. Una delle principali applicazioni è l’abbattimento di oggetti molto piccoli, come ordigni artigianali, o nel disattivare il motore di un camion o anche bruciare una gomma.

Il ruolo delle armi laser nel contesto militare

Le armi laser svolgono hanno un ruolo fondamentale in diversi contesti militari e difensivi. Vengono utilizzate per la difesa contro minacce aeree, abbattendo droni anti-aerei, razzi e aerei nemici. Contribuiscono così a garantire la protezione lo spazio aereo da intrusioni pericolose. Inoltre, sono usate per la difesa missilistica, riescono facilmente ad attaccare i missili balistici e proteggendo il territorio da attacchi potenziali. Data la diffusione veloce dei droni in questo campo, le armi laser divengono una risposta necessaria. Esse sono lo strumento più indicato per neutralizzarli in pochi attimi, frenando le missioni nemiche verso infrastrutture o persone.

Oltre ad essere armi offensive, i laser fungono anche da strumenti di sorveglianza ultra precisa. Possono identificare a lunga distanza bersagli, guidare in maniera corretta i missili per distruggere facilmente di obiettivi specifici e anche rilevare la presenza di oggetti. Le misurazioni sono molto accurate per consentire un’affidabile attività di monitoraggio e la raccolta delle informazioni.

Anche solo se li si puntano contro il viso, i laser sono capaci di provocare disorientamento e accecamento temporaneo. Fortunatamente, però, l’accecamento permanente è vietato dalle Nazioni Unite da quasi trent’anni. Lo sviluppo di armi laser è in crescita, con l’obiettivo di affrontare le sfide moderne, come la distruzione dei missili ipersonici. In teoria, questi dispositivi sono la sola soluzione applicabile per la disattivazione di tali sistemi in modo rapido ed efficace. Resta da vedere come tale tecnologia evolverà nei prossimi anni nel panorama militare globale.