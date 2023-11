Il prossimo capitolo della saga di Grand Theft Auto è atteso da ormai 10 anni ma le informazioni a riguardo sono ancora piuttosto scarse. Tuttavia, in una recente intervista, il CEO di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha espresso il proprio punto di vista su GTA 6.

Secondo l’Amministratore Delegato, Rockstar Games si trova a fronteggiare una sfida piuttosto ardua legata allo sviluppo del titolo. Infatti, la software house: “si deve destreggiare sul filo del rasoio offrendo ai giocatori qualcosa che sia, al tempo stesso, completamente nuovo e rassicurantemente familiare“.

Come dichiarato durante il Good Time Show: “Nel mondo dell’intrattenimento… adottiamo i nostri successi come se facessero parte di noi, sono parte della nostra famiglia, sai, abbiamo una grande affinità per loro e la prendiamo personalmente se le persone ci giocano, come se non andasse bene se i creatori fanno una scelta che è incoerente con come pensiamo che questi successi dovrebbero essere sviluppati“.

Gli sviluppatori di Rockstar Games stanno lavorando per rendere GTA 6 il titolo perfetto che possa stupire i giocatori

Strauss Zelnick è consapevole dell’attenzione mediatica posta sul team di Rockstar Games e alle sfide che lo sviluppo di ogni nuovo capitolo di Grand Theft Auto. I giocatori e il mercato hanno aspettative estremamente alte e ogni nuovo titolo deve integrare qualcosa che gli utenti non hanno mai visto prima ma deve anche riflettere i sentimenti verso la saga e mantenerne gli elementi tipici. Per questo motivo, agli sviluppatori di Rockstar Games è richiesta la perfezione, un obiettivo non certamente di poco conto.

Infine, l’Amministratore Delegato è tornato ad analizzare la fuga di notizie avvenuta negli scorsi mesi. In quella occasione, decine di gigabyte di dati tra cui filmati dello sviluppo di GTA 6 sono stati resi pubblici.

Zelnick ha voluto rassicurare gli utenti affermando che la fuga di notizie non ha avuto alcuna ripercussione sullo sviluppo effettivo del titolo. Sicuramente dal lato emotivo è stato deludente vedere il proprio lavoro sbandierato senza rispetto in rete, ma lo sviluppo sta procedendo secondo i piani.

Putroppo, non sono state fornite ulteriori indicaizoni su GTA 6. Tuttavia, possiamo trarre alcune conclusioni basandoci sulle aspettative finanziarie di Take-Two. L’azienda prevede un netto incremento dei ricavi nel corso del 2024 grazie ad alcuni titoli rivoluzionari. Ecco quindi che GTA 6 potrebbe arrivare nel corso del prossimo anno con un annuncio già in questo periodo.