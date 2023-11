Il prossimo 29 novembre si terrà l’evento di lancio della famiglia Redmi K70. La nuova serie del sub-brand di Xiaomi sarà composta da tre device in grado di adattarsi a tutte le esigenze dei consumatori.

Tuttavia, gli smartphone non saranno gli unici protagonisti della giornata. Infatti, durante il keynote, Redmi presenterà anche tantissimi altri prodotti differenti tra cui spiccano laptop, elettrodomestici, cuffie e anche uno smartwatch.

Proprio quest’ultimo dispositivo è stato anticipato dalle indiscrezioni e prenderà il nome di Redmi Watch 4. Stando a quanto emerso fino ad ora, l’orologio smart sarà caratterizzato da una scocca realizzata in lega di alluminio.

Redmi Watch 4 sarà il primo smartwatch del brand realizzato con cassa in alluminio e con elevate possibilità di personalizzazione

Grazie a questa feature, sarà il primo smartwatch di Redmi a poter vantare un corpo in metallo. Inoltre, il design sarà tondo con una corona girevole in acciaio inossidabile per la selezione delle varie modalità.

Il display sarà un AMOLED da 1,97 pollici con un valore di refresh rate pari a 60Hz. Il pannello sarà in grado di raggiungere una luminosità di 600 nit, consentendo l’uso anche sotto la luce diretta del sole.

Redmi punterà sulla personalizzazione, rendendo disponibili oltre 200 quadranti personalizzabili. Gli utenti potranno scegliere anche tra quattro tipologie di cinturini per adattarsi alle varie esigenze. Si potranno sfoggiare cinturini in metallo, pelle, tessuto e TPU.

Trattandosi di un device pensato anche per fare sport, sarà certamente presente il GPS e sarà resistente all’immersione in acqua fino a 5 atmosfere. Non mancheranno anche i sensori per rielvare il battito cardiaco e la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2).