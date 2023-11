Il dongle è un prodotto da collegare direttamente alla porta HDMI del proprio televisore, pensato per rendere smart un dispositivo che a conti fatti non lo è; per smart si intende appunto un televisore che non permetta l’installazione di applicazioni di terze parti, e che allo stesso tempo non permetta di raggiungere lo streaming dei contenuti audio e video. Uno dei migliori in circolazione resta sicuramente il Fire TV Stick di Amazon, ma quanto costa realmente?.

Prima di parlare di prezzo, cerchiamo di comprenderne nel dettaglio le specifiche tecniche: è dotato di connettività WiFi 6 dual-band, con supporto Dolby Vision e Atmos, ma anche HDR 10+ per la trasmissione dei contenuti ad una risoluzione massima in 4K. In confezione si trova il dongle da collegare al televisore, come anticipato, oltre ad un comodo telecomando che ne facilita il controllo direttamente da remoto.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Amazon Fire TV Stick 4K, ecco quanto costa

Il prodotto viene commercializzato ad un prezzo di listino che, in media, si aggira attorno ai 63 euro, fortemente ridotto per festeggiare la settimana del Black Friday. La riduzione applicata è pari al 44%, con una spesa finale che l’utente dovrà sostenere pari a 34,99 euro.

Il suo funzionamento non potrebbe essere più semplice e semplificato, dopo averlo collegato fisicamente al televisore, non dovrete fare altro che connetterlo al WiFi di casa, ed eventualmente andare ad installare le applicazioni di streaming desiderate. Effettuate il login ai servizi che vi interessano, e potrete iniziare a guardare i contenuti stando comodamente seduti sul divano di casa vostra, senza altri costi aggiuntivi (se non dei vari abbonamenti).