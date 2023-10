Amazon Fire TV è un vero e proprio lettore multimediale per lo streaming di contenuti audiovisivi diffusissimo in tutto il mondo, con oltre 200 milioni di unità effettivamente vendute, prevalentemente durante le festività natalizie o in occasioni specifiche, come Prime Day e la Festa delle Offerte Prime.

In questi giorni Amazon ha rilasciato il comunicato in cui descrive qualche piccola curiosità riguardante il suo utilizzo, infatti pare che gli italiani lo usino in media due ore al giorno, con la visione di contenuti prevalentemente alla sera tra le 21 e le 22. Grazie al supporto vocale ad Amazon Alexa, gli stessi utenti possono sfruttare i comandi a voce per impartire ordini al Fire TV, accedendo così ad una smisurata libreria di contenuti.

Amazon Fire TV, come viene utilizzato in Italia

Tra le prime posizione delle serie TV e film richieste dagli utenti troviamo Harry Potter, Avatar e Spiderman, ma sono a conti fatti le serie le maggiormente attrattive per il pubblico con autori prevalentemente italiani, come Checco Zalone o aldo, giovanni e giacomo. Molto apprezzato è anche Lol: Chi Ride è Fuori, condotto dal duo Fedez e Frank Matano, in cui un cast di comici non deve assolutamente ridere.

Allo stesso modo si possono utilizzare i comandi vocali per chiedere suggerimenti, ed in questo caso gli utenti ricevono in genere contenuti di commedie, film d’azione o anche documentari, per terminare con la riproduzione di musica, che ha impegnato oltre un milione di ore al mese sul territorio italiano. Numeri che testimoniano quanto il pubblico apprezzi Amazon Fire TV, un prodotto in forte evoluzione che ha ancora tantissimo da dire.