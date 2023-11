Iliad, il 5G è GRATIS ma solo con un'offerta ben precisa

L’obiettivo di Iliad sarà ancora una volta quello di dare battaglia con minuti, messaggi e giga e soprattutto a colpi di prezzi che scendono al di sotto di determinate cifre mensili.

Per provare a contrastare i gestori virtuali, i classici provider ce la stanno mettendo tutta, proprio come Iliad. La famosa azienda, dominatrice assoluta in Italia, vuole mettere in chiaro le cose e rubare utenti proprio ai gestori virtuali. Le sue nuove offerte infatti accolgono coloro che provengono da ogni provider e quindi anche dai diversi gestori virtuali come quelli presenti sul territorio.

Iliad batte tutti con la Giga 150: ecco cosa include e quanto costa ogni mese

L’offerta che scaturendo grande successo ultimamente è di certo la Giga 150. Tutti hanno già sentito parlare di un’offerta mobile con questo nome, la quale è ritornata disponibile dopo diversi mesi. Ora, con un prezzo di 9,99 € al mese per sempre, garantisce il meglio e anche un servizio gratis. Si tratta del 5G, che non dovrà essere pagato a parte da chi sottoscriverà questa promozione.

È importante sapere che per beneficiare di questo standard di rete serve avere uno smartphone che sia compatibile. La stessa cosa vale per il posto in cui viene usato il telefono: se non sarà coperto dal 5G, sarà impossibile farne uso.

Venendo ai contenuti presenti all’interno della promozione, ci sono minuti ed SMS illimitati verso qualsiasi gestore disponibile in Italia e in Europa ma soprattutto 150 giga utili per navigare sul web usando la rete 5G. Il costo di attivazione sarà di 9,99 €, esattamente come il prezzo mensile ma in questo caso da pagare solo la prima volta.