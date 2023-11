Uno dei compressori portatili per auto più diffusi e richiesti sul mercato, è sicuramente quello di marca Xiaomi, azienda capace di creare un crescente gruppo di affezionati consumatori, i quali riescono quotidianamente a godere dell’eccellente rapporto qualità/prezzo offerto dalla stessa.

La versione attualmente in promozione è la 1S, si tratta quindi di un modello aggiornato che presenta tutte le caratteristiche e funzionalità previste da quello base: luce LED integrata per illuminare l’area di lavoro, porta USB type-C per il collegamento alla presa di corrente per la ricarica, ben cinque modalità di gonfiaggio differenti, in relazione all’elemento da gonfiare, un piccolo display LED sul quale visualizzare tutte le informazioni di stato, nonché un pratico sistema di controllo fisico posto nella parte bassa.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Xiaomi, il compressore portatile per auto è in offerta

Di base il prodotto sarebbe già sufficientemente appetibile agli occhi del pubblico, in quanto comunque ha un costo di soli 49,90 euro, ma ad oggi gli utenti possono risparmiare ulteriormente sfruttando la promozione del Black Friday, che lo pone su Amazon ad una spesa finale di soli 44,99 euro.

Il compressore viene definito per auto, ma risulta essere perfettamente compatibile con qualsiasi altro elemento da gonfiare, sia esso una bicicletta, un pallone da calcio, un monopattino, una motocicletta o uno scooter. Tutto è possibile con una pressione massima di 150 PSI, ed una temperatura di esercizio che oscilla tra un minimo di -10°C, fino ad un massimo di 45 gradi. Non sono presenti colorazioni differenti, può essere acquistato solamente in nero, un colore comunque molto elegante ed assolutamente piacevole alla vista.