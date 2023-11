Gli sconti legati al Black Friday, il momento più pazzo dell’anno in termini di sconti speciali e di risparmio superiore al normale, di casa Unieuro continuano fino al 27 novembre, offrendo così la possibilità a tutti i consumatori di accedere ad una lunghissima serie di prezzi bassi da non perdere di vista.

Unieuro non molla la presa sulla propria clientela, mettendo sin da subito a disposizione una buonissima dose di sconti speciali, conditi con i prezzi più bassi del momento, e la possibilità comunque di accedervi praticamente ovunque in Italia. Da notare, infatti, che gli stessi ordini possono essere completati senza problemi tramite il sito ufficiale, godendo della medesima riduzione di prezzo.

Iscrivetevi subito al canale Telegram dedicato ad Amazon, dove potrete avere in esclusiva le offerte Amazon con i codici sconto gratis in esclusiva.

Unieuro assurda, ecco le nuove offerte Black Friday

Le offerte del volantino Unieuro stringono i prezzi per il Gran Finale previsto fino al 30 novembre, sono davvero tantissimi gli sconti attivi che gli utenti devono saper cogliere al volo nel momento, come ad esempio il Samsung Galaxy S23+ a soli 699 euro, ma distribuito sui 3000 pezzi disponibili in tutta Italia.

Sempre parlando di smartphone gli utenti possono pensare di acquistare un Galaxy A14, pagandolo 149 euro, oppure Galaxy A34 a 279 euro, Galaxy S21 FE a 399 euro, Galaxy A04s a 99 euro, Redmi Note 12 a 179 euro, Redmi Note 12 Pro a 229 euro e tantissimi altri ancora. Come potrete immaginare gli sconti attivati sono moltissimi, e sono tutti raccolti anche online sul sito, cosi da poterli controllare direttamente e personalmente in esclusiva.