Un volantino Euronics dedicato al black friday davvero più unico che raro, infatti in questi giorni gli utenti possono approfittare di un risparmio decisamente superiore al normale, che apre le porte degli sconti verso un mondo condito con prezzi molto più bassi anche sugli smartphone più richiesti.

Gli acquisti, in netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere, possono tranquillamente essere completati nei negozi sparsi per il territorio, oppure anche collegandosi al sito ufficiale. A differenza del passato, la promozione è valida online, con consegna rapida a domicilio.

Euronics, offerte da non credere con il volantino

Il Black Friday continua, come era giusto immaginarsi, fino al 27 novembre, con una selva di sconti incredibili per tutti i gusti, gli smartphone svolgono un ruolo centrale all’interno delle nostre vite, e per questo motivo lo sono anche nelle campagne promozionali. La fascia media è la più richiesta e desiderata dal pubblico, con possibilità di acquistare Realme 11 Pro+ 5G a 299 euro, ma anche un buonissimo Galaxy A33, che costa solamente 229 euro, oppure Galaxy A14, in vendita nel periodo a 159 euro.

Gli utenti che volessero acquistare uno smartphone di casa Apple, potranno approfittare dell’occasione più ghiotta da Euronics: Apple iPhone 11, che costa solamente 549 euro, sempre alle solite condizioni di vendita. Il wearable, invece, è rappresentato da Apple Watch SE, disponibile oggi a 259 euro, nella variante con cassa da 44 millimetri.

Gli sconti disponibili da Euronics sono tantissimi e molto vari tra di loro, per questo motivo vi raccomandiamo di aprire il prima possibile il sito ufficiale, premendo questo link, tramite il quale potrete accedere ad ogni singola riduzione applicata nel periodo.