Anche nella settimana del Black Friday, che precede il periodo natalizio, la Postepay si conferma la carta di credito ricaricabile preferita dagli italiani. Gli utenti che hanno una carta di Poste Italiane possono effettuare acquisiti in tutta sicurezza sia attraverso i diversi canali online sia attraverso gli store presenti sul territorio nazionale ed internazionale, grazie ai circuiti Visa e Mastercard.

Postepay, ora disponibile anche una versione a costo zero

Anche per rendere più forte il successo di Postepay in Italia, Poste Italiane ha deciso di garantire al pubblico diverse versioni della carta agli utenti. Nel corso delle ultime settimane, ad esempio, il pubblico ha scoperto anche una versione digitale e soprattutto a costo zero della Postepay.

La versione innovativa della carta si chiama Postepay Digital. Questa nuova veste della carta garantisce al pubblico uno strumento di pagamento completamente dematerliazzato, da utilizzare per mezzo delle app Wallet disponibili tanto sui dispositivi Android di ultima generazione, tanto sugli iPhone.

Grazie a Postepay Digital gli utenti avranno i servizi base della carta, come ad esempio la possibilità di effettuare pagamenti P2P ad amici ed ai contatti della propria rubrica, effettuare acquisti nei diversi punti vendita online e sul territorio, inviare e ricevere ricariche.

Con la nuova Postepay, invece, non è presente il IBAN, necessario per inviare o ricevere bonifici. L’IBAN sarà semplice esclusivo della versione Evolution della carta di Poste al prezzo mensile confermato di 1,25 euro. Per attivare la versione Digital della carta sarà sempre necessario rivolgersi presso uno dei diversi centri di Poste sul territorio italiano.