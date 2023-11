Instagram, finalmente si potranno filtrare i follower considerati spam

Alessandro Paluzzi, un ricercatore noto per le sue scoperte nel campo del digitale, ha recentemente divulgato tramite il suo account X che Instagram sta sviluppando una nuova funzionalità destinata a rivoluzionare la gestione dei follower. Questa innovazione, attualmente in fase di test, mira a permettere agli utenti di filtrare i follower considerati spam, con l’obiettivo di rendere disponibile tale opzione a tutti gli utenti in un futuro prossimo.

Instagram: le novità che rivoluzioneranno l’app

La funzionalità proposta da Instagram prevede un toggle specifico nelle impostazioni del profilo. Una volta attivato, sarà in grado di identificare i follower potenzialmente spam, richiedendo l’approvazione dell’utente prima di consentire loro di seguire il profilo. Questo meccanismo offre la possibilità di mantenere un conteggio dei follower più accurato e veritiero, eliminando o riducendo il numero di profili falsi o inattivi e, di conseguenza, rendendo l’elenco dei follower più autentico.

I benefici di tale sistema sono molteplici. La presenza di un elevato numero di follower falsi può infatti influire negativamente sui tassi di coinvolgimento degli utenti reali, dal momento che è improbabile che questi profili spam interagiscano con i contenuti pubblicati. In particolare, per i brand, specialmente quelli meno noti, una presenza significativa di follower falsi può ridurre la credibilità dell’account, incidendo negativamente sulla reputazione e limitando l’attrattività verso nuovi follower reali. La richiesta di una funzione del genere è stata particolarmente sentita dagli utenti, soprattutto in periodi caratterizzati da un’ampia diffusione di account spam.

Ulteriori informazioni emerse di recente suggeriscono che Instagram stia lavorando anche su un’altra novità: la possibilità di creare Storie con una durata estesa a 7 giorni. Questa nuova opzione, se confermata e implementata, rappresenterebbe un cambiamento significativo rispetto al formato attuale delle Storie, che attualmente hanno una durata massima di 24 ore.