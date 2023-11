TIM Power Iron e Supreme, le offerte da 150 giga al mese

Continuano ad arrivare nuove offerte che in un certo qual modo potrebbero impensierire TIM che però ha ben pensato di contrattaccare subito. Il famoso gestore italiano, leader assoluto da sempre, ha deciso di mostrare due offerte che potrebbero far cambiare idea a diversi utenti.

L’obiettivo è ovviamente quello di bilanciare gli utenti persi, magari in seguito ad alcune rimodulazioni, con nuovi clienti in arrivo. Uno dei vantaggi in assoluto sarà quello di avere dei prezzi molto più bassi del solito, con tanti contenuti e con la solita qualità che da sempre contraddistingue TIM.

Le promo sono dunque due, giusto per accontentare tutti con le loro esigenze. La linea è la Power, che vede due varianti differenti.

TIM: le due nuove offerte fino a 150 giga al mese, ecco i dettagli

TIM vuole battere tutti con offerte mai viste prima: ecco la Power Iron e la Power Supreme Web Easy.

La prima offerta è quella meno costosa, che infatti ha un prezzo di 6,99 € al mese. Gli utenti che la scelgono potranno beneficiare ogni mese di minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori, con 100 giga disponibili per la rete in 4G. Ricordiamo che il primo mese sarà gratuito così come anche il costo di attivazione previsto.

La seconda offerta vanta più o meno gli stessi contenuti, siccome anche qui ci sono chiamate e messaggi senza limiti. Cambia il prezzo, 7,99 € al mese, e cambiano i giga, che sono 150. Anche qui il primo mese sarà gratis.

Queste sono le offerte che stanno andando avanti durante il mese di novembre, per cui potrebbero non esistere più durante il prossimo mese di dicembre.