Una triste notizia per tutti i fan dell’Audi, la casa automobilistica tedesca, fondata nel 1909. Stiamo parlando quindi di uno dei brand di auto più antichi ma anche più famosi della storia del mondo.

Ebbene il 22 Novembre del 2022, è stato dato il definitivo addio all’ultimo esemplare del modello Audi TT. Stiamo parlando dell’auto che ha letteralmente scritto la storia dei veicoli sportivi degli ultimi 25 anni e che, solo l’anno scorso, ha lasciato la fabbrica di Goyer, in Ungheria.

Audi TT: un’auto, molto più di un secondo di storia

L’Audi TT dal 1998 è stata prodotta in oltre 662.762 esemplari. Negli anni, è riuscita ad imporsi come uno dei modelli di riferimento fondamentali del suo settore.

L’auto era stata realizzata nelle versioni coupé e roadster, imponendosi come competitor assoluto di altre famosissime vetture del periodo, quali la BMW Z3 e la Mercedes SLK.

Ma cosa ha reso l’Audi TT così famosa ed apprezzata?

Innanzitutto, sicuramente la scelta del suo design che potremmo definire unico ed oltremodo futuristico. In quanto, il suo stile, rappresentava una novità per i suoi tempi, dalle forme più arrotondate e dal carattere assolutamente sportivo.

Munita di un motore a 5 cilindri da 1,8 litri turbo, era disponibile in due versioni. Una con trazione anteriore da 180 CV ed un’altra, con trazione integrale da 225 CV. Anche se, nel corso degli anni, sono state introdotte altre versioni esemplari della stessa auto.

Insomma, diciamo addio ad un prezzo di storia, ma che resterà per sempre nella memoria del settore automobilistico, oltre che nel cuore di milioni di appassionati.