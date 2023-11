La parte conclusiva del mese di novembre è caratterizzata, come noto, dal Black Friday. In attesa di scoprire quali saranno le promozioni per il prossimo weekend, TIM anticipa quest’appuntamento ed offre agli abbonati delle soluzioni molto vantaggiose per la telefonia mobile.

TIM, le promozioni Wonder per convincere tutti i clienti

I clienti che decidono di attivare una tariffa per il provider italiano possono optare per la TIM Wonder. Anche in questi ultimi giorni di novembre, la promo TIM Wonder si presenta al pubblico attraverso una duplice veste.

Il primo pacchetto per gli utenti mette sul piatto chiamate ed SMS senza limiti verso tutti, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica e 100 Giga per navigare in internet, anche con la tecnologia del 5G. Il costo sarà di soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

La TIM Wonder presenta altresì una seconda possibilità per gli utenti, con un pagamento mensile di soli 7,99 euro ogni mese. Il pacchetto prevede chiamate no limits verso tutti, SMS infiniti e ben 70 Giga per navigare in internet, sempre con il 5G incluso nel prezzo.

Sia attraverso la prima versione di TIM Wonder che attraverso la seconda sarà necessario aggiungere una quota una tantum dal valore di 10 euro per ricevere la SIM. Al tempo stesso, gli utenti dovranno effettuare necessariamente la portabilità della rete da Vodafone, Iliad e WindTre. L’attesa per l’avvenuta portabilità sarà sempre pari ad un massimo di 3 giorni lavorativi.