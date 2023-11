WhatsApp, aggiornamento di novembre con una novità attesissima

Dopo aver ufficializzato gli aggiornamenti dello scorso mese di ottobre, per WhatsApp era stata preannunciata una grande novità. Questa, che riguarda la sicurezza, è ufficiale per gli smartphone iOS, dunque per tutti gli iPhone.

Si tratta della possibilità di accoppiare un indirizzo e-mail al proprio account di WhatsApp, in modo da avere un metodo di sicurezza in più.

WhatsApp, ufficiale la possibilità di integrare un indirizzo e-mail all’interno degli account

Dopo aver visto delle funzioni molto interessanti che hanno contribuito a rendere WhatsApp più divertente, ecco una feature utilissima. Tutti gli utenti, al momento solo quelli che hanno un iPhone, potranno accoppiare un indirizzo e-mail al proprio account.

Se vi state chiedendo a cosa serve tutto ciò, la risposta è molto semplice: per avere un metodo di verifica in più. Questo concederà dunque al pubblico di poter essere più sicuro, in modo da non concedere ai malviventi la possibilità di rubare gli account.

Quando si accederà a WhatsApp da un altro dispositivo o sul nuovo smartphone per la prima volta, si potrà richiedere la verifica tramite e-mail. Sarà questo un metodo ulteriore per evitare che qualcuno, qualora riesca a capire i vostri dati di accesso, possa portarvi via l’account.

Al momento l’aggiornamento sembra essere in via di distribuzione, per cui tutti potrebbero riceverlo nelle prossime ore. Molti utenti lo hanno già installato e a quanto pare tutto funziona per il meglio. Durante le prossime settimane dovrebbe essere il turno di coloro che hanno uno smartphone Android. Seguiranno dunque degli aggiornamenti.