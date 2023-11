Gli smartwatch ormai sono quasi al pari degli smartphone, ma forse sono ancora più utili. La loro praticità nell’offrire funzioni diverse all’utente e la trasportabilità, li rendono indispensabili per chiunque debba essere sempre aggiornato o ami effettuare attività fisica. Un aspetto positivo degli smartwatch è proprio dato dal possibile doppio utilizzo, sia per ricevere guardare notifiche in qualsiasi momento, che per ottenere piani di allenamento costruiti sulla propria persona.

Esistono dispositivi ancor più all’avanguardia che hanno integrato alla loro tecnologia l’ecosostenibilità con sistemi ad energia solare. È il caso del Garmin fēnix 7X Solar, lo smartwatch che ape le porte a nuove sperimentazioni nel settore. Il device è già presente sul mercato e ora è disponibile in promozione Black Friday su Amazon scontato del 36% a 547,05€.

Lo smartwatch ecologico del futuro

Il Garmin fēnix 7X Solar rappresenta un passo avanti nel mondo degli smartwatch, offrendo una serie di caratteristiche avanzate che lo rendono un compagno ideale per gli amanti dello sport e delle attività all’aperto. Grazie alla lente Power Glass, questo dispositivo sfrutta l’energia solare per prolungare l’autonomia della batteria. La combinazione di una batteria interna ricaricabile consente fino a 37 giorni di funzionamento in modalità smartwatch e 122 ore se si tiene il GPS attivo. Inoltre, il nuovo design dello schermo da 1,4 pollici, la lunetta in acciaio e la cassa da 51 mm gli conferiscono un aspetto robusto e moderno. L’interfaccia touch, insieme ai pulsanti, offre un accesso rapido alle funzioni dell’orologio.

Con oltre 30 app precaricate, questo smartwatch è pronto per accompagnarti in qualsiasi attività sportiva. Le metriche avanzate di allenamento, come il VO2 max, le dinamiche di corsa i tempi di recupero e altri, forniscono informazioni dettagliate per migliorare le tue performance atletiche. La funzione Stamina ti permette poi di monitorare l’energia residua del corpo durante l’attività sportiva, fornendo preziose informazioni sulla tua resistenza.

Oltre alle funzionalità sportive, il Garmin fēnix 7X Solar è uno smartwatch completo. Puoi visualizzare le notifiche direttamente sul display, ascoltare musica, effettuare pagamenti con il contactless, senza portare con te lo smartphone, basterà il tuo polso! Che tu sia sportivo o semplicemente cerchi comodità, questo dispositivo ti aiuterà.