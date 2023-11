Gli sconti di Expert non sembrano finire davvero mai, la nuova campagna promozionale è indiscutibilmente una delle migliori in circolazione, per la capacità dell’azienda di riuscire a ridurre al massimo la spesa che gli utenti devono sostenere, a prescindere dalla fascia di prezzo o dalla categoria merceologica di riferimento.

Tutti coloro che sono interessati ad approfittare delle offerte Black Friday, devono comunque ricordare che gli ordini sono da completare nei negozi fisici sparsi per il territorio, senza differenze o vincoli legati al socio di appartenenza, ed allo stesso tempo gli acquisti possono essere effettuati, approfittando dei medesimi prezzi bassi, anche online sul sito.

Expert, che sconti con questo volantino

Un volantino davvero molto interessante attivo ancora per qualche giorno, a patto che le scorte non finiscano prima. Gli smartphone in promozione da Expert sono più che altro appartenenti alla fascia media, con prezzi che non vanno oltre i 430 euro per Oppo Reno 10, Galaxy A34, Galaxy A54, Honor 90, TCL 408, Oppo A17, Oppo A78, Redmi Note 12 Pro, Honor X6a, Redmi Note 12 Pro+, Realme C51 e similari.

Sono davvero pochissimi gli accenni a modelli più costosi, quali possono essere Realme 11 Pro+, un terminale che ha fatto del rapporto qualità/prezzo il suo assoluto punto di forza. Nelle oltre 25 pagine del volantino si possono trovare altre promozioni legate a categorie merceologiche differenti, se interessati a scoprire quali sono i migliori sconti del momento, non dovete fare altro che aprire questo link.