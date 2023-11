La truffa del SIM Swap è una forma di frode informatica in cui gli hacker cercano di assumere il controllo del tuo numero di telefono sostituendo la tua scheda SIM con una loro. Questa tipologia di frode è particolarmente pericolosa perché una volta che gli aggressori hanno accesso al tuo numero di telefono, possono sfruttarlo per ottenere l’accesso ai tuoi account online, inclusi quelli bancari e di social media.

Gli hacker raccolgono informazioni personali su di te, spesso attraverso tecniche di phishing o malware. Gli aggressori solitamente chiamano il tuo operatore telefonico fingendosi te o fornendo informazioni rubate. L’obiettivo è convincere il gestore a trasferire il tuo numero su una nuova SIM di loro proprietà. Una volta che il trasferimento è avvenuto, il tuo telefono perderà la connessione alla tua rete e i truffatori avranno tra le loro mani le chiavi per accedere a tutti i tuoi dati sensibili.

Come difendersi dalla truffa del SIM SWAP

Difendersi da questa truffa è possibile se si applicano delle precauzioni che riescano ad evitare il sopravvento degli hacker. La prima cosa consigliata è applicare l’autenticazione a due fattori basata su app invece di SMS. Queste, infatti, generano codici temporanei senza dover inviare messaggi al tuo numero di telefono. Monitora regolarmente le attività del tuo account online per rilevare eventuali attività sospette.

Utilizza password complesse e cambiale regolarmente. Non usare numeri o parole facilmente rubabili, crea un codice robusto può rendere più difficile per i truffatori ottenere l’accesso. Altra cosa molto importante è richiedere al tuo operatore telefonico il tuo consenso in modo esplicito prima di effettuare modifiche importanti al tuo account. Consigliamo anche di non cliccare mai su link che appaiono sospetti e di non fornire dati importanti a siti non ufficiali e affidabili. Quasi sempre contengono una truffa!

Cerca di restare sempre informato e di capire se c’è una nuova truffa che potrebbe rappresentare una minaccia. Inoltre, abilita gli avvisi di sicurezza forniti dalle tue piattaforme online. Molte piattaforme offrono notifiche via e-mail o SMS per avvisarti di attività sospette. Mantieni il tuo dispositivo sicuro con antivirus e antimalware aggiornati. In questo modo puoi applicare protezioni tali da evitare frodi informatiche può impedire agli hacker di ottenere accesso alle informazioni sensibili.