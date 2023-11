Iliad, grande battaglia con Vodafone grazie alla GIGA 150: quanto costa

Quando si parla di Iliad, si parla di prezzi imbattibili. Questi durano per sempre senza cambiare, siccome nessuna rimodulazione può scalfire il risparmio che il provider garantisce. Tutti questi sono dei veri e propri vantaggi, come lo è anche il gran numero di contenuti presente in ogni offerta.

Dallo scorso mese di ottobre è arrivata una promo che già in passato era stata in grado di monopolizzare l’attenzione di chi voleva cambiare provider. Con questa Iliad vuole resistere fino alla fine dell’anno, introducendo magari qualcosa a partire da dicembre. Per ora però la Giga 150 è ancora disponibile e con il soliti prezzo di favore. Al suo interno ci sarà tutto, compreso il miglior standard di rete ovvero il 5G.

Iliad batte tutti con la sua nuova offerta da 150 giga al mese che costa 9,99 €

La grande corsa ai primi posti dei gestori che si occupano di telefonia mobile, continua ogni giorno in Italia. Iliad detiene la leadership assoluta sia per i prezzi bassissimi di cui dispone che per i contenuti che rendono straordinarie le sue offerte mobili.

Attualmente il sito ufficiale è pieno di ottime opportunità, ma quella che spicca di più è sicuramente quella della linea Giga. La Giga 150 è infatti un’offerta straordinaria che tutti i mesi riesce a garantire tantissime opportunità tra minuti, messaggi e giga.

Chi vuole avere questa promo, può assicurarsi di avere tutti i mesi minuti e messaggi senza limiti verso chiunque. Ci saranno poi anche 150 giga per la navigazione web utilizzando la rete 5G, il tutto per un prezzo di 9,99 € al mese per sempre.