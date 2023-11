La connessione mobile è diventata un’importante parte della nostra vita quotidiana, poiché ci permette di rimanere connessi ovunque siamo. Tuttavia, a volte le linee possono avere problemi. In questi giorni gli utenti Iliad stanno vivendo dei momenti di fastidio dovuti al malfunzionamento della rete. Non tutti hanno segnalato le stesse problematiche, ma sono coinvolti differenti clienti provenienti da alcune zone del nostro Paese.

Il gestore telefonico virtuale si è sempre dimostrato all’altezza delle aspettative dell’utenza, offrendo servizi sempre funzionanti. Questi disservizi hanno infatti sorpreso, soprattutto data la loro natura. C’è chi sul web ha commentato spiegando che la rete al momento, secondo le proprie teorie, sta passando per la Francia. Come hanno fatto ad accorgersene? Poiché i contenuti trasmessi sul loro smartphone, compresi quelli di YouTube, sono apparsi in francese.

Cosa ha dichiarato Iliad su tutto questo?

Sulle community Iliad, dove gli utenti si scambiano informazioni, sono arrivate centinaia di segnalazioni. I malfunzionamenti hanno quindi coinvolto diverse regioni e riguardano soltanto la rete Internet per i dispositivi mobili. Oltre ai rallentamenti, come accennato, sono diverse le persone che hanno notato la presenza di un bug all’interno della rete Iliad che li configura come provenienti dalla Francia. Questo sta portando non poche difficoltà nell’utilizzo di Internet e nelle ricerche online.

L’operatore non ha pubblicato notizie ufficiali riguardanti questi malfunzionamenti, ma crediamo siano attualmente al lavoro per risolverli prima possibile. Anche altri esperti di rilevazione di problematiche di linea hanno comunicato questi problemi. Oltre il bug, una possibile causa dei problemi di connessione potrebbe essere la mancanza di manutenzione delle apparecchiature di rete. Iliad, così come le altre compagnie di telefonia mobile, devono effettuare regolari controlli sulle loro apparecchiature per garantire un servizio affidabile ai loro clienti.

Questo episodio non intaccherà le offerte proposte dall’operatore, che risultano pienamente attivabili e funzionanti. Gli utenti possono ancora usufruire dei vantaggi Iliad e presto, chi ha riscontato la presenza di ciò che abbiamo spiegato, potrà tornare alla normalità.