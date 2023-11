Android, la lista di app e giochi a pagamento oggi GRATIS sul Play Store

Anche questa giornata sarà importantissima per gli utenti Android, che potranno infatti portare a casa dei titoli a pagamento gratis.

Tutto ovviamente è in riferimento al Play Store di Google, dove sono presenti oggi tantissimi giochi e tantissime applicazioni di livello assoluto da non mancare.

Play Store e regali continui, anche oggi è tempo di app e giochi gratis per gli utenti Android

Uno dei giochi più interessati secondo il parere degli utenti, è sicuramente Shadow Knight: Ninja Fighting. Siamo praticamente di fronte al gioco che è stato scaricato 5 milioni di volte dagli utenti, con una valutazione di 4.3 stelle.

Un altro titolo degno di nota riguarda un’app, ovvero Sleep BeReal Sound – Calming. Sarà questo il modo perfetto per addormentarsi o rilassarsi ascoltando dei suoni.

Un altro titolo molto interessante riguarda un’applicazione scaricata 1 milione di volte sul Play Store, ovvero Fotocamera Manuale Pro, o Manual Camera: DSLR Camera. In questo modo le fotocamere degli smartphone Android potranno acquisire più funzionalità ed essere sfruttate al meglio.

Quello che invece è probabilmente il gioco più scaricato tra questi titoli solo per oggi gratis è Shadow of Death: Dark Knight. Gli utenti Android hanno provveduto ad effettuare il download ben 10 milioni di volte, per un gioco super avvincente.

Questi sono solo alcuni dei titoli che potete trovare oggi gratis, visto che ce ne sono davvero a decine. Vi consigliamo pertanto di fare prestissimo prima che possa scadere la promozione.

Play Store di Google in promo, le app e i giochi Android a pagamento gratis della lista