HAARP sta per High Frequency Active Auroral Research Program, ovvero “Programma di ricerca attiva sulle aurore ad alta frequenza”. Si tratta, nello specifico, di una struttura, situata in Alaska e composta da 180 antenne. Il sistema si occupa di studiare la ionosfera, ovvero la porzione di atmosfera che va dai 50 ai 1000 km e può influenzare le telecomunicazioni. Sono tantissime le teorie che ruotano intorno a questo impianto. Secondo alcuni, infatti, HAARP può controllare le nostre menti, per altri può controllare il clima, mentre per altri ancora è in grado di generare terremoti. Ma qual è la verità? Cerchiamo di capirlo insieme

Cos’è davvero HAARP?

A cosa serve concretamente HAARP? Come abbiamo detto, la ionosfera è una porzione della nostra atmosfera. Questa corrisponde allo strato più esterno ed è l’area in cui avvengono le aurore boreali. Già da qui è possibile capire che no, HAARP non controlla il clima. Infatti, mentre le aurore si sviluppano nella parte esterna, come abbiamo detto, i fenomeni metereologici si concretizzano nella parte bassa ovvero la troposfera. Quindi no, HAARP non può influenzare in alcun modo il clima.

All’interno della ionosfera sono presenti alcune particelle cariche che compongono quello che viene denominato plasma. Questo può intervenire nelle telecomunicazioni poiché interagisce con le onde radio. Infatti, HAARP nasce con lo scopo di studiare la ionosfera “sparandole” contro delle onde radio ed osservarne poi le reazioni. Quindi, il sistema di antenne HAARP “spara” queste onde radio verso la ionosfera, all’interno di quest’ultima il plasma, agendo come una sorta di specchio, riflette verso il suolo queste onde. Bisogna tenere conto che queste onde tornano sulla Terra con una potenza decisamente ridotta; quindi, non sono in alcun modo dannose.

Se quindi HAARP rappresenta un vantaggio piuttosto che un pericolo, perché ci sono così tante teorie complottiste nei suoi confronti? La risposta non è molto chiara, ma possiamo vedere quanto di vero c’è dietro queste teorie.

Controllo mentale e terremoti

Alcune di queste teorie sostengono che le onde HAARP sono in grado di interferire con le nostre onde celebrali riuscendo così a controllare le menti umane. Questa teoria è facilmente smontabile grazie a quello che abbiamo detto poco fa. Infatti, le onde HAARP interagiscono con gli elettroni e gli ioni della ionosfera, ma il cervello umano non è formato da elettroni liberi e non contiene alcun plasma. Quindi il sistema non ha modo di intervenire con il funzionamento del nostro cervello.

Per quanto riguarda i terremoti invece, come detto, le onde HAARP ritornano sulla terra e possono penetrare fino ad una certa profondità la superfice che vanno a colpire. Ma questa profondità è davvero minima, si tratta infatti di circa 1 cm. Quindi è impossibile che HAARP provochi dei terremoti dato che l’ipocentro di quest’ultimi di norma si trova a diversi chilometri di profondità, dove le onde del sistema non possono concretamente arrivare.