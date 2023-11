Fra due anni la nuova rete per la trasmissione dei dati, chiamata 6G, dovrebbe fare ufficialmente il suo ingresso. La sua diffusione in tutto il mondo sarà poi affermata a partire del 2030. Si tratterà di un’esperienza di navigazione innovativa.

La tecnologia negli ultimi trent’anni è stata capace di cambiare le nostre esistenze in diversi ambiti, soprattutto quelli riguardanti il tempo libero e lo svago. Tra gli anni 80 e 90 il divertimento più grande, sia per gli adulti che per i bambini, erano i videogame installati nelle sale giochi. Arrivarono poi le prime console, tra cui Sega Master System e NES, che innalzarono il livello di intrattenimento rendendola disponibile direttamente a casa propria. Divenne possibile giocare a Super Mario direttamente dal divano, cosa che molti avevano solo sognato fino ad allora. I videogiochi erano destinati a modificarsi ed evolversi. Con l’ingresso di Internet nacquero subito i primi disponibili online e si diffuse la cultura dei casinò sul web.

Pro e contro della rete 6G

Per migliorare ancor di più l’esperienza di gioco degli utenti, gli sviluppatori crearono la tecnologia del 5G. Non si sono fermati però a questo e hanno continuato a lavorare su questa tipologia di rete arrivando alla creazione del 6G. Questa è ancora in fase di sperimentazione e, come detto in precedenza, arriverà fra qualche anno.

La rete 5G ha consentito una velocità per la trasmissione dei dati i minor tempo e ha permesso la condivisione di molte più informazioni. Il 6G sarà capace di modificare ancor di più questa tecnologia, rendendola obsoleta. Le applicazioni come Zoom o Skype voi non saranno più necessarie, poiché verranno rimpiazzate da quelle che gli esperti definiscono telepresenze olografiche. Che significa? Non si comunicherà più con un’immagine, ma con il nostro ologramma, come se fossimo in un film di fantascienza.

Cosa permetterà ancora il 6G? Questa permetterà l’autonomia delle auto intelligenti, che potranno comunicare anche tra loro stesse. I robot diverranno nostri compagni nelle faccende quotidiane e molti settori verranno migliorati. La nuova rete donerà la creazione di innovativi servizi high-tech e la nostra vita sarà più semplice. Tuttavia, dall’altro lato, vi sono comunque dei rischi importanti. La virtualità e la realtà saranno indistinguibili e sempre più persone probabilmente preferiranno ridurre le interazioni sociali e vivere un’esistenza sedentaria.