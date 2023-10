Com’ è noto, grazie alle app per smartphone presenti sugli Store online, è possibile usufruire di una moltitudine di funzioni extra.

Queste ultime, consentono infatti di migliorare le prestazioni dei nostri dispositivi e di accedere a nuove possibilità di utilizzo.

Basta pensare alle più comuni app, come: WhatsApp, la principale piattaforma di messaggistica istantanea, altre applicazioni di foto e video editor, i giochi, gli shop on-line e molte altre ancora.

È proprio su questa linea che si muove la notizia di oggi.

Infatti, siamo qui per presentarvi un’applicazione molto utile è destinata ad avere un successo mondiale.

EqInfo, l’app che ti salva la vita

L’app in questione è Eqinfo, grazie alla quale è possibile ricevere informazioni su tutti gli eventi sismici avvenuti nell’ultimo periodo, nel resto del mondo, Italia compresa.

La piattaforma in questione, è stata realizzata da un’azienda tedesca, impegnata, ormai da anni, sul controllo del territorio.

Tuttavia, la particolarità di questa app, che contribuisce anche a fornirle una percezione di affidabilità, è il fatto che i suoi dati siano sincronizzati con quelli degli Istituti di sismologia e vulcanologia ufficiali presenti in tutto il mondo.

Per consultare gli eventi sismici avvenuti di recente, anche presso il nostro territorio, basta selezionare l’opzione INGV, acronimo che sta ad indicare l‘Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

In questo modo, potrete accedere a tutti i dati relativi agli eventi sismici registrati sul territorio di competenza, che potranno essere ordinati anche in base alla loro intensità.

Inoltre è possibile selezionare ogni evento singolarmente, per ricevere ulteriori dettagli a riguardo, come: l’epicentro, la profondità alla quale è stato registrato, la frequenza è molto altro ancora.

Dettagli che potrete approfondire anche grazie al collegamento con il sito web interessato.

Un’altra funzione particolarmente rilevante riguarda la possibilità che voi stessi avete di registrare e segnalare un determinato evento sismico.

Insomma, Eqinfo è sicuramente un’app interessante e molto utile, soprattutto in quest’ultimo periodo. È scaricabile gratuitamente e non presenta alcuna pubblicità. L’unica cosa negativa che potremmo segnalare a riguardo, è l’interfaccia grafica che purtroppo non risulta essere particolarmente piacevole alla vista o super intuitiva.

Aldilà di ciò però, l’app fa egregiamente il suo lavoro.